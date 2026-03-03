Ya ha entrado en vigor: estos son los precios del autobús y tranvía en Zaragoza tras la nueva rebaja

Ya es oficial. A partir de este lunes, 2 de marzo, se han activado las nuevas ayudas al transporte con las que será posible obtener los abonos bonificados para personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%.

Esta ayuda se aplicará a los abonos 30, 90 y 365, equiparando la tarifa a la ya bonificada para familias numerosas. Tal y como explicó la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, cuando se anunció esta bonificación, "esta medida se suma a las diferentes iniciativas puestas en marcha por este Gobierno en relación a las personas con discapacidad, en nuestro objetivo de hacer de Zaragoza una ciudad cada vez más accesible y amable, la Zaragoza que ha merecido el título de Capital Europea de la Accesibilidad".



Actualmente, estos abonos cuentan con un descuento del 40%, similar al que tienen el resto de títulos con tarjeta multiviaje, a través de la suma de las ayudas municipales y estatales vigentes. Con esta mejora, el precio de los abonos para personas con discapacidad se reducirá entre un 8 y un 15% másrespecto a las tarifas vigentes, quedando en 26,70 euros el mensual; 64,65 euros el trimestral (abono 90) y en 223,25 euros el anual.

Para conseguir estas bonificaciones hay que dirigirse a la Oficina de Atención al Cliente de Avanza, en El Caracol, presentando la siguiente documentación: DNI o NIE original; fotografía actual del rostro o, en el caso de haber tenido antes abono, la tarjeta personal de transporte; tarjeta de discapacidad nacional (expedida en cualquier comunidad autónoma) o europea; o la resolución del grado de discapacidad expedido por el órgano competente en la materia.

A estas ayudas se suma, además, otra mejora en fase de implantación y que, progresivamente, llegará a todos los autobuses urbanos de la ciudad: la instalación de validadoras en la puerta central de los vehículos. "Ya tenemos 22 validadoras instaladas, que pueden ser utilizadas en caso necesario (con tarjetas y abonos físicos) por las personas en silla de ruedas o con carritos de bebé que, al acceder, no puedan acercarse fácilmente para validar en la parte delantera", explicó la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, hace unas semanas.

Lo anunció junto a las nuevas ayudas para las personas con discapacidad, sobre las que aseguró que son "una prioridad" del Gobierno municipal. "Nuestra intención es seguir trabajando para apoyar a este colectivo, con el que también trabajamos estrechamente a través del servicio de Taxi Accesible o mejorando la señalización de absolutamente todas las reservas de estacionamiento existentes en Zaragoza, entre otras iniciativas", añadió la alcaldesa.