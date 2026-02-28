Eva Torres, portavoz de Vox en Zaragoza: "El cambio de la Zona de Bajas Emisiones entrará en vigor en unos cuatro meses"

Eva Torres (53 años) es la nueva portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza. Su nuevo cargo se oficializó este viernes y, aunque dice asumirlo con "mucha ilusión y responsabilidad", asegura que tanto ella como sus compañeros de equipo tienen "el corazón partido" por la salida de Julio Calvo, quien fuera su "mentor" en el Consistorio y la política.

Se considera una mujer "muy transparente, que tiene claro lo que quiere y a la que le gusta decir las cosas como son". Es por eso por lo que, entre otras cosas, se muestra segura al afirmar que el 'sí' a los presupuestos fue una decisión tomada en Zaragoza "y no por Santiago Abascal".

Insiste en que la Zona de Bajas Emisiones es una ley "absurda" y esboza como prioridades de su grupo la movilidad, la vivienda y que los recursos lleguen a todos los barrios de la ciudad. Eso sí, asegura que lo que no tienen en mente son "grandes proyectos".

Zaragoza ha estado a punto de quedarse sin presupuesto por una ZBE que solo ha puesto 130 multas. ¿De verdad merecía la pena?

Sí, sin ninguna duda. Para nosotros, que se discrimine a unos zaragozanos frente a otros por una cuestión económica e ideológica nos parece un tema muy importante. Tenemos que tener en cuenta que Zaragoza no es una ciudad contaminada y que establecer una Zona de Bajas Emisiones es absurdo.

Que aquellas familias y aquellos autónomos que, por una cuestión de no tener los recursos económicos suficientes o tener otras prioridades, no puedan acceder al centro de su ciudad y sean multados nos parece un tema discriminatorio; un tema de vulneración de derechos y de libertades que no estamos dispuestos a consentir.

Ahora han encontrado una solución...

Sí, la de vincular la Zona de Bajas Emisiones a los niveles de contaminación. Zaragoza no es una ciudad contaminada. Lo dice el informe de la calidad del aire, que se publica anualmente, y se puede comprobar también con los paneles informativos y en la propia página web del Ayuntamiento, donde se puede también consultar.

Entonces, no tiene sentido. Es absurdo tener una ZBE. No son una imposición de Europa y, además, no se ha demostrado su eficacia para mejorar la calidad del aire.

Por lo tanto, esto es una muy buena noticia para los zaragozanos y también para nosotros.

¿El ‘sí’ al presupuesto lo ha dado Eva Torres o Santiago Abascal?

El 'sí' a los presupuestos lo ha dado el grupo de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza y no Santiago Abascal. Nuestro presidente está de acuerdo con la decisión del partido municipal.

Nosotros somos personas de partido y lógicamente cuando aquí se toma una decisión se traslada. Esto es así, ha sido así y va a seguir siendo así.

Y, además, personalmente creo que es la mejor manera de trabajar. En Zaragoza somos un equipo de cuatro personas, pero también formamos parte del grupo con todo el resto de nuestros compañeros a nivel nacional. No somos una isla, somos un gran equipo.

¿Qué entiende Eva Torres por episodio de alta contaminación?

No es lo que entienda ni Eva Torres ni el Gobierno. Yo no tengo en la cabeza cuáles son los parámetros exactos, pero son datos oficiales.

No va a haber una interpretación ni por el equipo de Gobierno ni por el grupo Vox. Lo que va a haber son unos datos oficiales a los que tendremos que ligarlo y si no se supera, que normalmente ya digo que no se supera, la ZBE no se activará. Estará, pero no se activará.

¿En cuánto tiempo debería estar la ‘nueva’ ordenanza lista?

La alcaldesa ya ha firmado una providencia para empezar con la modificación de la ordenanza. Ahora lo que hay que hacer son los trámites técnicos y administrativos para la modificación, pero esto ya es un hecho. Entrará en vigor en, aproximadamente, alrededor de cuatro meses.

La ZBE no era el único ‘escollo’ de Vox…

No. Para Vox es muy importante que el Ayuntamiento preste los mejores servicios públicos de calidad al menor coste y eso incluye tener la estructura más pequeña posible.

Desde el año 2025 al año 2026, los gastos corrientes del Ayuntamiento se han incrementado en 50 millones de euros. Eso es una barbaridad.

Este año hemos puesto ya el tope y le hemos dicho al Gobierno de la ciudad que ya no podemos seguir por este camino y que de una vez nos tiene que hacer caso disminuyendo los costes del Ayuntamiento por otro lado.

Hemos dicho que disminuya esos costes por otra vía, por la vía de la estructura, que analicemos esas sociedades y esos patronatos y empecemos a eliminar o fusionar alguno de ellos para que suponga un menor coste para el zaragozano.

¿Qué patronatos se deberían fusionar?

Vox ha sido generoso y coherente. Lo que vamos a hacer es sentarnos y analizar con el Partido Popular cuál puede ser más conveniente.

Hombre… alguno será más prescindible que otro…

No lo hemos analizado aún.

Y, esta medida, ¿cuándo se pondrá en marcha?

Es más difícil de poder concretar, porque así como la modificación de una ordenanza la marcan los tiempos, aquí es más complicado.

Primero tiene que haber unos estudios; nos tenemos que sentar en una mesa; tenemos que ver cada sociedad, cada patronato; y analizar las consecuencias y cómo se puede hacer de una manera u otra.

Tampoco es lo mismo acometer una sociedad que acometer un patronato, entonces yo creo que eso se dilatará un poco más en el tiempo.

Con el presupuesto de 2026 atado, ¿el camino de la alcaldesa hasta las elecciones municipales de 2027 va a ser de rosas o habrá alguna espina?

Nosotros apoyamos el presupuesto y, lógicamente, lo que no vamos a hacer es poner palos en las ruedas para que los proyectos de la ciudad, los de la alcaldesa, se lleven a cabo.

Pero seguimos siendo oposición y como oposición que somos vamos a seguir haciendo nuestra labor de supervisión y control al Gobierno. Todo aquello que no nos parezca bien o que se desvíe de lo que hemos pactado lógicamente lo pondremos encima de la mesa.

El otro día, Chueca se mostraba preocupada por la situación deportiva del Real Zaragoza. ¿Le inquieta también a usted?

No creo que sea una preocupación de Vox, creo que es una preocupación general. De todas maneras, hay que separar lo que es el proyecto deportivo de la sociedad La Nueva Romareda SL.

Como zaragozana que soy, me gustaría tener un equipo en primera división y me preocupa la situación deportiva que está viviendo el Real Zaragoza. Pero como consejera de la sociedad y como representante de la oposición en esta sociedad lo que me preocupa es la construcción del campo, de ese nuevo estadio.

En esto último, lo único que puedo decir es que está cumpliendo con el calendario y con los costes establecidos. Lo que pueda pasar con respecto a las aportaciones que tiene que realizar el Real Zaragoza, bueno, pues eso ya lo veremos.

¿Creen que puede afectar al calendario de pagos?

Hay unos pactos parasociales y unos acuerdos que regulan quién tiene que aportar, cuándo y qué sucede si alguno de los tres socios no lo hace. Entonces, bueno, de momento vamos a pensar que los tres socios vamos a cumplir con los acuerdos y si alguno en algún momento incumpliese está regulado qué es lo que pasaría.

Y, sobre la obra, ¿llegará a tiempo el estadio entonces?

Ahora no tenemos ninguna preocupación de que no vaya a estar en el tiempo previsto. Es una obra muy complicada, pero hoy por hoy podemos pensar que va a estar en tiempo. Estamos tranquilos.

Ahora que va a ser la portavoz del grupo, ¿continuará con su puesto en como consejera de La Nueva Romareda SL y de la Sociedad de Economía Mixta (SEM) Los Tranvías de Zaragoza?

Yo voy a seguir siendo consejera en las dos sociedades. Ambas, sin ninguna duda, son las más complejas, pero asumí esa responsabilidad siendo concejal y portavoz adjunta. Creo que mi deber es seguir llevándola.

Por cierto, de la ampliación del tranvía hasta Arcosur, ¿sabemos algo? ¿dónde se ha quedado el ‘tranbus’ que propuso Vox?

Lo hemos dicho en muchas ocasiones, es importante mejorar la movilidad de Zaragoza. Creemos que es el gran problema de la ciudad.

La ciudad está creciendo, hay zonas que van a tener un número de habitantes muy importante de aquí a dos, tres años y hay que contemplar que todos esos zaragozanos tienen que ser ciudadanos de primera.

Tienen que tener los mismos servicios que los que viven en cualquier otro distrito o en el centro de la ciudad. La movilidad es uno de estos servicios fundamentales.

Creemos que no se están acometiendo las necesidades de movilidad en Zaragoza con vistas a ese futuro cercano y que es necesaria la ampliación de la línea 1 del tranvía.

Con el contrato actual no es posible esa ampliación. Entonces, hay que estudiar otras soluciones y desde luego Vox sigue haciéndolo, buscando las soluciones.

¿Es una solución ese 'tranbus'?

Sí, para nosotros. Pero es una posible solución que hemos llevado al pleno municipal y que no ha salido delante.

¿Quizás una de esas espinas a las que nos referíamos antes va a ser la movilidad?

Siempre vamos a defender que hay que mejorar la movilidad y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, aunque condicionados por ese presupuesto. Porque claro, al final, las prioridades del Partido Popular no son nuestras prioridades.

¿Por ejemplo?

La alcaldesa Natalia Chueca ha optado por tres grandes proyectos que absorben una gran parte del presupuesto. Esa es la limitación. Claro que nosotros si gobernásemos tendríamos otras y una de ellas sería la movilidad. Destinaríamos los recursos necesarios a solventar ese problema que vemos.

Pero con el presupuesto actual del Partido Popular no hay margen para más allá de los grandes proyectos de la alcaldesa.

¿Y la línea 2?

Nosotros no vemos en este momento la línea 2 del tranvía. Eso no quita que no veamos que hay un problema también de movilidad y que hay que darle solución. Creemos que debería acometerse de otra manera.

Darle una solución a todos esos vecinos, sí, pero no a través de una línea del tranvía.

¿Y cómo lo tiene pensado Vox?

Bueno, estamos haciendo un estudio internamente para ver cómo podemos dar una solución.

El Gobierno dice que el 'Zaragoza Luce' ha sido un éxito, ¿cómo lo ve Vox? Por mucho rechazo que han mostrado, ya van dos ediciones...

No es que nosotros seamos reticentes a este tipo de eventos, al final a todos nos gustan los eventos, las luces, las flores, las fiestas… Aquí de lo que se trata es de ver el coste de oportunidad. Es decir, cuando en un Ayuntamiento tú destinas X millones de euros a un 'Zaragoza Luce' o a un 'Zaragoza Florece', son millones de euros que no destinas a otras cuestiones de ciudad.

¿Queremos decir con esto que si no acometemos el 'Zaragoza Luce', el 'Zaragoza Florece' o el 'Hola Primavera' vamos a resolver todos esos problemas? No, obviamente no. Pero esos millones de euros podemos destinarlos a otras cuestiones que para nosotros son más necesarias, son más básicas y repercuten de una manera más directa en el bienestar de los zaragozanos. Por ejemplo, para Vox es mucho más importante arreglar calles.

"Cuando en un Ayuntamiento tú destinas X millones de euros a un 'Zaragoza Luce' o a un 'Zaragoza Florece' son millones de euros que no destinas a otras cuestiones de ciudad".

Queda un año para las elecciones municipales y parece que Vox ganará más sillones en el salón de plenos. ¿Complicará la relación PP-Vox o puede cambiarlo todo si hay pacto en el Gobierno de Aragón?

El crecimiento de Vox es imparable. Las últimas elecciones autonómicas, tanto en Extremadura como en Aragón, lo constatan. Pero, en el día a día, en el trabajo del grupo municipal, no lo meto como variable que determine nuestra forma de hacer y que condicione nuestra responsabilidad.

Nosotros aquí debemos de trabajar con el foco puesto en el zaragozano, independientemente de resultados presentes, pasados y futuros. Nosotros no le ponemos al Gobierno las cosas más difíciles o más fáciles por una cuestión electoral, actuamos siempre tomando decisiones y poniendo en el centro el zaragozano.

Siempre se ha señalado a Zaragoza como una ‘rara avis’ en cuanto al buen entendimiento que han mantenido ambos partidos. ¿Eso va a cambiar? ¿Será usted más crítica o quedará algo de ese Vox más moderado?

Aquí se trata quizás más de estilos que de pensar si vas a hacer una etapa más dura o menos. En todos los ámbitos de la vida, cuando hay que dirigir o liderar un proyecto, es lógico que cada uno imprima su forma de ser y su forma de hacer las cosas.

Creo que no va a haber gran diferencia en el por qué hacemos las cosas y para qué las hacemos. Y luego aquí juega mucho la otra parte, la parte del Gobierno, vamos a ver cómo lo hace.

Al final ha trabajado muchos años junto a Julio Calvo. ¿Quedará también algo?

Soy una mujer que tiene claro lo que quiere, pero es indudable que yo llevo siete años trabajando con Julio Calvo. En el tema institucional, Julio contaba y cuenta con un bagaje que yo no tengo. Y yo he aprendido mucho de él, ha sido mi mentor.

Además, tenemos una buena relación personal y yo le tengo mucho cariño. Lógicamente algo claro que ha influido en todo ese aprendizaje. Pero bueno, insisto, soy una persona que tiene claro lo que quiere.

Julio Calvo llevaba mucho tiempo diciendo que se jubilaba, pero pocos esperábamos que fuera una decisión tan inmediata. ¿Cómo la ha llevado Vox?

Hombre, pues mal [ríe]. No hubiésemos querido que llegase nunca, somos una piña. Tenemos el corazón partido. Julio ha sido siempre una persona muy generosa con el partido y con nosotros, con su equipo.

Comenzó esta legislatura pudiendo estar jubilado y lo hizo pensando que era lo mejor, porque aquí entramos y estamos tres personas que venimos del sector privado y que no conocíamos lo que es trabajar en una institución pública. Sabíamos que en un momento u otro, cuando él entendiese que era su momento y que nosotros podíamos estar preparados, se jubilaría.

Por otro lado también estamos contentos por él, creemos que ahora nos toca a nosotros ser generosos.

"Julio ha sido siempre una persona muy generosa con el partido y con nosotros, con su equipo".

Su salida, además, causó un gran revuelo por ese voto que se hubiera perdido a la hora de decidir los presupuestos. Se llegó incluso a acusar a Calvo de hacerle un último regalo a la alcaldesa. ¿Ha afectado todo esto a su relación? ¿Ha habido fricciones?

Julio pensó que era más inmediato. Que él salía y que otra persona entraba casi de manera inmediata. Ninguno de los cuatro nos habíamos jubilado ni nos había surgido una situación parecida. Pero bueno, nos dimos cuenta de que nos íbamos a quedar sin un voto y Julio lo vio y dijo que no pasaba nada, que retrasaba la jubilación.

¿Fue algo que surgió de esa generosidad o le pidieron esperar?

Fue todo inmediato. Salió Julio y dijo ‘oye, que no pasa nada, que yo lo retraso’.

Esperan ahora un nuevo concejal. Los primeros nombres en la lista han levantado también cierto revuelo. Por ejemplo, Marisa Gaspar, quién ha sido muy crítica con ciertos miembros de la formación, entre ellos Abascal. ¿Cómo va el proceso?

El procedimiento no se activa hasta que Julio verdaderamente sale de la Corporación. No lo sé, la verdad es que no lo sé. Se puso a esta persona en listas hace tres años, cuando estaba comprometida con el proyecto.

Lo cierto es que todo el mundo tenemos derecho a cambiar de opinión. A mí no me preocupa, estoy es dispuesta a trabajar con la persona que venga. Eso lo tengo muy claro.

Hablemos ahora de la oposición… Hace unos días estaban dispuestos a apoyar una de las enmiendas de ZEC, pero terminaron votando en contra… ¿Vaya traición, no?

A ver, a mí me gusta ser muy transparente y decir las cosas como son. A la señora Tomás se lo he dicho, la enmienda de ZEC me gustaba y por eso la voté a favor.

Iba, además, en la misma línea que las cuatro propuestas que Vox ha presentado y que buscaba dar una vuelta de tuerca a ese control de la gestión del Gobierno y a esa transparencia.

¿Entonces?

Cuando uno se sienta a negociar no puede ser un 10-0, algo hay que ceder. Vox exige el cumplimiento de todas sus partidas presupuestarias introducidas en el presupuesto; saca adelante sus cuatro enmiendas a las bases de ejecución presentadas; consigue eliminar la Zona de Bajas Emisiones, puesto que episodios de contaminación van a ser casi inexistentes; y, además, consigue reducir la estructura del Ayuntamiento de Zaragoza.

Pues hombre, como portavoz del grupo y como persona que está negociando, esto lo tengo que poner en una balanza y tengo que pensar y decidir qué es lo mejor para los zaragozanos. Y yo lo tengo claro.

"Cuando uno se sienta a negociar no puede ser un 10-0, algo hay que ceder".

Hablando de la oposición, ¿cómo ve al PSOE?

Esta opinión puede ser compartida tanto por el resto de la Corporación como también por parte de los ciudadanos que sigan un poco la actualidad política. El grupo del Partido Socialista aquí en Zaragoza es un grupo totalmente resquebrajado, con problemas internos muy serios

Y, lógicamente, es inevitable que luego eso se traslade de alguna manera en el día a día de un grupo municipal.

Por cierto, ¿entendemos que será usted la candidata de Vox a las elecciones de 2027?

Madre mía [ríe]. Acabo de asumir este viernes la portavocía del grupo, no puedo pensar a un año o año y medio vista. Mi responsabilidad es este año y medio que queda de Corporación. Ahí es donde me voy a focalizar y donde voy a trabajar para hacer lo mejor para los zaragozanos. Luego ya veremos.

En nada tocará empezar a pensar ya en el programa electoral, ¿cuál o cuáles serán sus propuestas estrella?

La movilidad es una y, desde luego, la vivienda es otra. También que el presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza, que los recursos que se ponen a disposición del zaragozano, lleguen a todos los barrios y a los barrios rurales.

Nosotros no somos de grandes proyectos. Somos de grandes soluciones. Para absolutamente todos. En esa línea irá desde luego la futura campaña. La lidere quien la lidere.