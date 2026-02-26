El PP ganaría las elecciones en Zaragoza con el 20,3% de los votos, Vox sube al 9,3% y ZEC se desploma al 1,3%

Natalia Chueca, este jueves en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. Miguel G. García/Daniel Marcos Ayuntamiento de Zaragoza

El PP ganaría las elecciones en Zaragoza con el 20,3% de los votos si se fuese hoy a las urnas. Así se desprende de la última oleada del barómetro municipal, que también vaticina una fuerte subida de Vox.

Los de Abascal crecen en intención de voto y pasan del 8,8% al 9,3%, a solo dos décimas del PSOE. El resto de opciones quedan muy lejos, por lo que, con toda probabilidad, Natalia Chueca podría seguir al frente del Consistorio con un Gobierno en minoría o en coalición con Vox.

En la izquierda, las sensaciones son más que agridulces. El PSOE de Lola Ranera mejora levemente pero sigue por debajo de la barrera del 10%. Se queda en el 9,5%, dos décimas más respecto al barómetro del primer semestre de 2025, y corre el riesgo de verse superado por el partido de Eva Torres.

La mala noticia viene con Zaragoza en Común (ZEC). Los de Elena Tomás bajan del 2,5% al 1,3%. ¿Y quién recoge todos esos votos? Principalmente, CHA.

La formación, una de las grandes triunfadoras del 8-F con los seis escaños de Jorge Pueyo, crecería del 1,4% al 3% de los votos y ganaría enteros para volver al Ayuntamiento tras varios mandatos en blanco.

Pese a todo, el PP sumaría más que toda la izquierda junta, algo que ya sucedió las pasadas autonómicas.

Quienes no tendrían opciones serían Podemos (0,8%), que consumaría su caída a los infiernos tras quedarse fuera de las Cortes de Aragón, y el PAR, que bajaría del 0,4% al 0,1%.

Además de todos estos porcentajes hay otros dos que resultan especialmente relevantes. A poco más de un año de las municipales, un 7,6% de los ciudadanos tiene decidido que no votará y otro 40% o no sabe o no contesta.

Suspenso a la oposición

El barómetro también pone nota a la alcaldesa y a los tres grupos de la oposición. Natalia Chueca consigue en esta ocasión un 6,12, ligeramente por debajo del 6,26 de hace un año y del 6,65 que llegó a alcanzar Jorge Azcón a principios de 2021.

Como curiosidad, la regidora consigue las mejores notas en distritos como Miralbueno (6,61) o Casablanca (6,5%), mientras que las peores llegan de Oliver-Valdefierro (5,56) y El Rabal (5,60).

Los encuestados son mucho más críticos con los partidos de la oposición. Ninguno aprueba, y las notas se mueven entre el 4,12 del PSOE y el 3,78 de Vox, el peor valorado. En medio, ZEC con un 4,08.