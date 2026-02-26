La alcaldesa de Zaragoza paga 100 euros de multa por no llevar cinturón en un vídeo de Youtube

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha pagado una multa de 100 euros por no llevar el cinturón de seguridad puesto en su vídeo de Youtube en el que mostraba cómo es un día como regidora.

Lo ha confirmado durante el pleno municipal celebrado este jueves, donde ha admitido que ella misma pidió ser sancionada. También ha vuelto a recordar que ya pidió disculpas por "un error humano fruto de un despiste de pocos segundos" y le ha pedido a la portavoz socialista, Lola Ranera, que "no le dé lecciones morales".

Precisamente, el PSOE había presentado una moción en la que se pedía al pleno municipal "reprobar la conducta infractora" de la alcaldesa por ir en el vehículo oficial sin hacer uso del cinturón de seguridad.

Una propuesta con la que también criticaban su posterior actuación, al modificar el vídeo difundido "con la intención de ocultar los hechos".

Unas acusaciones ante las que la regidora no ha dudado en intervenir para reconocer nuevamente que se equivocó y que ya ha pagado por su error. Ha detallado, además, que "como cualquier ciudadana" ha aprovechado el descuento de pronto pago para la multa, que finalmente ha tenido un coste para la regidora de 100 euros.

"No me den lecciones"

"Aquí tiene mi multa, no he presumido de ello. Lo hice discretamente. No me vengan a dar lecciones morales", ha contestado Chueca a la portavoz socialista, Lola Ranera.

En este sentido, ha exigido que otros políticos "reconozcan también su error y pidan disculpas". Se refería así a la socialista Pilar Alegría o al líder de Vox, Santiago Abascal, de quienes ha mostrado imágenes sacadas de sus redes sociales en las que se ve a ambos en el coche y sin cinturón.

La confesión de la primera edil ha sido toda una sorpresa. De hecho, los de Abascal habían presentado una transaccional a la moción del PSOE en la que exigían que la alcaldesa pagara la multa de 200 euros (que marca la ley) por sus hechos. Propuesta que, después de conocer todos los detalles, han retirado inmediatamente.

"Nosotros hemos dicho que usted puede cometer errores como cualquier ciudadano. Si usted me enseña la multa y la fecha de pago y no es de hoy (jueves) retiro la transacción ahora mismo", le ha asegurado la concejal Eva Torres.

Unas palabras que han desatado la locura, no porque la regidora no haya pagado (pues según ha confirmado abonó los 100 euros este mismo miércoles), sino porque la portavoz socialista ha señalado entre risas y con tono acusatorio que "qué casualidad que la pagara ayer, conociendo que este jueves se iba a tratar el tema".