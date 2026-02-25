Zaragoza consumió 63.000.000 metros cúbicos de agua y en su mayoría del Pirineo: "Es de alta calidad"

El agua de Zaragoza es "de alta calidad, segura y sostenible". Así lo han confirmado esta mañana el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, y la concejal de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, basándose en los resultados de la Memoria 2025 sobre 'La calidad sanitaria del agua de consumo de Zaragoza', que realiza el Instituto Municipal de Salud Pública.

El estudio confirma que el 100% de las más de 25.000 pruebas analíticas realizadas durante el año pasado (microbiológicas, químicas y de control de cloro) fueron satisfactorias, cumpliendo estrictamente con el Real Decreto 3/2023. Una buena calidad que se debe a tres líneas de trabajo: "El origen, la gestión y el control", ha reseñado Serrano.

"En 2025, la ciudad consumió 63.000.000 metros cúbicos de agua, cuya procedencia es ya mayoritariamente del Pirineo El objetivo es que este 2026 mantenernos por encima del 90% en el origen de agua de Yesa, que es de mayor calidad", ha apuntado el edil. Esta medida garantiza un agua que destaca por su baja presencia de materia orgánica y sales.

Por otro lado, en materia de gestión y control, "hay que poner en valor el trabajo técnico que se realiza tanto por el Ciclo Integral del Agua como por el Instituto Municipal de Salud Pública", ha resaltado el consejero, dado que "logran un sistema de vigilancia completo que combina los análisis obligatorios establecidos por la normativa vigente, realizados por parte del Servicio de Salud Pública, con un sistema de control interno exhaustivo orientado al seguimiento continuo del proceso que nos permite anticiparnos a cualquier incidencia que pudiera ocurrir y que monitorizan de manera constante nuestros equipos de Infraestructuras".

"Desde la Planta Potabilizadora se realiza un seguimiento de las fuentes de abastecimiento, analizando parámetros como la conductividad, turbidez, dureza, pH o alcalinidad, lo que permite anticipar cualquier variación y ajustar el tratamiento con precisión", ha explicado Serrano.

Y además, "contamos con un Plan Sanitario del Agua que evalúa de forma sistemática los riesgos a los que está sometido todo el sistema de abastecimiento, desde el origen hasta el consumidor". Y Zaragoza sigue mejorando cada año con otras inversiones: la última, los "más de 50.000 euros para adquirir equipos que nos permitan ser aún más precisos en el control de las materias orgánicas en el agua que llega hasta la ciudad", ha apuntado Serrano.

A todo ello se añaden los controles del Instituto Municipal de Salud Pública, que cuenta con el equipamiento y la tecnología necesarios, así como personal cualificado, para realizar en sus propios laboratorios los análisis necesarios para el cumplimiento del Real Decreto 3/2023 de calidad del agua de consumo humano, y está acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación ENAC. "El IMSP colabora en este control de calidad mediante el seguimiento continuo de 77 puntos de muestreo distribuidos por toda la ciudad, incluyendo depósitos de cabecera como Casablanca y Valdespartera, así como en la propia red municipal", ha explicado la consejera Tatiana Gaudes.

"Un dato de especial interés para los ciudadanos es la dureza del agua, un factor clave para el mantenimiento de electrodomésticos y el sabor. Gracias al suministro desde Yesa, Zaragoza disfruta de un agua mayoritariamente semidura, con un valor medio de 204 mg/l de carbonato cálcico, lejos de los niveles de agua muy dura de otras fuentes tradicionales y que tenía Zaragoza hace unos años", ha resaltado Gaudes.

Por tanto, y según la memoria técnica de 2025, "el agua de Zaragoza es de alta calidad, segura y sostenible, con el 100% de las más de 25.000 pruebas analíticas realizadas durante el año pasado (microbiológicas, químicas y de control de cloro) fueron satisfactorias", ha remarcado Tatiana Gaudes.

Más fuentes

En relación también con el uso del agua de boca en Zaragoza, el Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Servicio de Infraestructura Verde, "gestiona una red de 680 fuentes, situadas mayoritariamente (75%) en la vía pública", ha informado la consejera. En el último año, uno de los objetivos prioritarios ha sido realizar "las inversiones necesarias para mejorar el acceso al agua en el espacio público y mitigar los efectos de las olas de calor", ha recordado Gaudes.

Entre las actuaciones más relevantes realizadas en 2025 destacan:

Inversión en barrios: Se han instalado 8 nuevas fuentes en Valdespartera (en plaza de La Bámbola, Cantor de Jazz, Mary Poppins, la Edad de Oro, glorieta de La Sabina, y las plazas del Hombre Invisible, Sra. Miniver y Nanuk el Esquimal), atendiendo a una reivindicación vecinal histórica.

Mantenimiento y renovación: A lo largo del año pasado se fueron sustituyendo 218 grifos estropeados o que habían sido vandalizados, así como 60 llaves de corte, además de renovar íntegramente 10 instalaciones de fuentes, incluyendo su obra civil y acometidas.

Nebulizadores: Para proteger a las personas vulnerables, se han ejecutado puntos de refresco en la Plaza Albada, Plaza Donante de Órganos, Andador Luis Puntes y el Bulevar Corredor Verde.

Zonas de juego y confort: Se ha realizado ya la obra civil para instalar un sistema de "remoja chicos" en la Plaza Bámbola de Valdespartera, al estilo del existente en el Parque de La Tolerancia, y se han colocado toldos en el parque de juegos para mayores de la calle Alfamén, en el barrio de las Delicias.

Para este año 2026, el Ayuntamiento ya tiene prevista "la instalación de tres dispensadores de agua refrigerada (ya adquiridos, y pendiente de decidir el lugar donde estarán ubicados), así como nuevas fuentes de uso mixto para personas y perros para sustituir a las que estén deterioradas", ha anunciado Tatiana Gaudes.