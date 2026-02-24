Zaragoza estrena la reforma integral de la avenida Navarra con 19.000 nuevos metros cuadrados y más zonas verdes

Tras unos meses de obras y años de reivindicaciones vecinales, Zaragoza ha inaugurado la reforma integral de una de sus avenidas principales, la avenida de Navarra. En concreto, culmina la segunda fase de la transformación, que abarca entre el paseo Calanda y la calle Rioja.

Gracias a estos trabajos, que cuentan con una inversión de 5,3 millones de euros, el Ayuntamiento de Zaragoza ha sumado 19.000 nuevos metros cuadrados renovados.

Así pues, la avenida de Navarra pasa de ser una carretera nacional a ser una avenida inclusiva, más segura y sostenible que incluye nuevas zonas verdes con 140 árboles y 1.400 arbustos y flores.

Además, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que ha presidido el estreno de esta renovación, ha destacado que el objetivo era “mejorar la calidad de vida de los zaragozanos”.

“Los peatones han ganado protagonismo con la creación de amplias zonas de estancia, bancos y fuentes, una moderna zona de juegos infantiles y otra de ejercicio para personas mayores. Además, el carril bici de doble sentido está segregado y situado en el eje central, dando continuidad al de la primera fase”, ha explicado Chueca.

Igualmente, ha insistido en la presencia de aceras más amplias, más cómodas y más accesibles o de cruces elevados que son más seguros, que responden a una “reivindicación importante”. Además, ha señalado que se han cambiado las tuberías o el alumbrado.

“Hemos conseguido en pocos años convertir una calle degradada y diseñada como una antigua carretera, en un espacio urbano regenerado más accesible, amable y sostenible”, ha subrayado la alcaldesa de Zaragoza que remarca el cumplimiento de su gobierno con las promesas que los anteriores no cumplieron.

El segundo tramo se une al que se inauguró en marzo de 2023, que era de 16.000 metros cuadrados y que con 3,9 millones de euros de inversión, hacen un total de 9 millones invertidos en esta avenida. “Hacía décadas que no tenía lugar una inversión así en Las Delicias”, ha asegurado la primera edil.

En este aspecto, cabe recordar que todavía está pendiente la tercera fase de la reforma, sin fecha todavía, y para la que el Ayuntamiento de Zaragoza quiere “involucrar” a Zaragoza Alta Velocidad.

Este martes la alcaldesa ha estado acompañada por el consejero de Urbanismo y Vivienda, Víctor Serrano, el presidente del Distrito y asociaciones de vecinos de las Delicias y de La Almozara, así como de asociaciones de comercios.

De esta forma, Chueca ha agradecido “la paciencia de los vecinos, que ha sido ejemplar, por las molestias que siempre conllevan las obras”. “Pero la espera ha merecido la pena y la nueva avenida es ya una realidad, con hechos y no palabras, una transformación integral de esta arteria principal de la ciudad, que era una reivindicación histórica demandada por vecinos, comerciantes y entidades sociales”, ha finalizado.

“Los pisos se han revalorizado. Empieza una nueva etapa de prosperidad para este entorno”, ha añadido.

Por último, Natalia Chueca ha recordado la inversión de 32 millones de euros en sus tres años de Gobierno para reformar calles y avenidas de Zaragoza. En marcha se encuentra la avenida de Valencia, la plaza San Miguel, el Coso, la prolongación de Ibón de Astún con Rallo Lahoz, entre otras.

Los vecinos, satisfechos

Sin duda, los vecinos de la zona celebran la reforma de la avenida y consideran que ha quedado “muy bonita” y “espectacular”.

“Es una mejora impresionante para la ciudad, para Las Delicias y La Almozara. Esperamos conseguir que los vecinos puedan pasear que es algo que llevan muchos años esperando”, ha explicado José Luis.

“Me gustan las aceras, aunque lo que menos lo de que los carriles bicis vayan por el centro, puede ser más peligroso”, ha añadido.

En la misma línea, otro vecino ha valorado que es algo “importantísimo para la ciudad”, ya que “era insostenible como estaba”.