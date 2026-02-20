Fracasa la primera reunión therian en Zaragoza: "No han venido ni cuatro gatos"

La primera quedada therian de Zaragoza ha terminado en fracaso: "No han venido ni cuatro gatos". Y aunque sí se han escuchado maullidos, eran de curiosos que se han acercado hasta la plaza de la Seo para ver qué daba de sí el peculiar encuentro.

Pero, ¿qué es exactamente este fenómeno? La palabra 'therian' se relaciona con el inglés 'therianthropy' y deriva, a su vez, del término griego 'therion', que significa bestia o animal salvaje. De hecho, en el pasado se utilizaba para describir a una figura mitad humana, mitad animal.

Ahora, en la era de las redes sociales, básicamente son personas que sienten una conexión profunda con un animal no humano, ya sea a nivel espiritual, psicológico o identitario. Y, como marca su naturaleza interior, van a cuatro patas y producen maullidos, ladridos o el sonido propio de cada especie. ¡Ah! También llevan máscaras.

Al igual que el fenómeno que parece haberse extendido por todo el mundo gracias a las redes sociales, en Zaragoza todo ha empezado con una convocatoria en Tiktok.

Una imagen llamativa, creada por Inteligencia Artificial, con una fecha (este viernes a las 18.30) y un espacio claro (la plaza de la Seo).

"No parecía muy convincente, pero bueno hemos venido a ver si aparecía algún therian y por echar la tarde", cuentan entre risas un grupo de jóvenes que, nerviosas, aseguran que ellas "ni gatean ni se sienten animales".

Junto a la fuente, donde por cierto nadaban dos patos (los únicos animales presentes en la plaza), Celeste y Marco esperan junto a otros amigos la llegada de una persona/animal a cuatro patas. "Hemos venido por curiosidad, llevamos tiempo viéndolo por internet y queríamos ver si era de verdad", cuenta la zaragozana.

"Es una cosa que no se ve todos los días y que uno no se puede perder, aunque sea te pasas y eso es lo que hemos hecho lo que estamos haciendo aquí", explica Marco. Eso sí, los curiosos no han aparecido sin provisiones, los hay que no han dudado en cogerse kikos, pipas e incluso chuches y han decidido merendar a la espera de la llegada animal.

Pero, pese a que al final "ha venido más gente de la esperada", pasados los veinte minutos la plaza ha quedado conquistada por los skaters. "Igual se han visto invadidos por esta gente, que lleva dando vueltas un rato, y se han ido a otro lado", plantean los jóvenes entre risas.

Aunque la hipótesis que más les cuadra a todos es que el miedo ha terminado ganando a la convocatoria. "Puede ser que haya algún therian entre nosotros, que tenga su máscara guardada y no la haya sacado por vergüenza", apunta Celeste, a lo que Marco añade también el factor de "el frío", que ha podido repeler a los animales.

"Parecía que unos que ha aparecido eran, pero bueno la verdad que es juzgar por las pintas", concluye Marco.

Pero, pese a que esta quedada animal no ha acabado de cuajar en la capital de Aragón, lo que está claro es que la tendencia está levantando mucha sensación.