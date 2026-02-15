Zaragoza se prepara ante la crecida del Ebro de esta semana y pide a los ciudadanos que extremen la precaución

Tras la alerta naranja de este sábado por la borrasca Oriana con rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora, las alarmas siguen encendidas en Zaragoza. Esta vez, por la crecida del río Ebro, cuyo pico se espera que llegue el martes por la mañana a la capital.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Zaragoza pide a los ciudadanos extremar la precaución. Los caminos afectados están correctamente señalizados y balizados para evitar su paso y exigen que los vecinos no se acerquen a las riberas, respeten en todo momento las indicaciones y no traspasen estos límites.

También avisan de no atravesar vados inundados y no aparcar los vehículos cerca del cauce. En definitiva, que se sigan las indicaciones marcadas.

El consejero de presidencia, Ángel Lorén, y la concejal delegada de Bomberos y Protección Civil, Ruth Bravo, han mantenido este domingo una reunión previa en el parque 1 de Bomberos, para supervisar los trabajos realizados durante el fin de semana ante la crecida del Ebro prevista para esta semana.

Reunión entre Ángel Lorén y Ruth Bravo. Ayuntamiento de Zaragoza

En todo momento, se han vigilado y supervisado los caminos, sotos y paseos junto a la ribera del Ebro, que están ya inundados por la cantidad de agua que discurre por el río, debido a las últimas borrascas y tormentas que han azotado a toda la Península Ibérica en las últimas semanas.

Además, en un contexto de crisis, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, atenderá a los medios de comunicación este lunes a las 11.00, tras la reunión de coordinación del operativo municipal preparado para gestionar la crecida del Ebro.

Este domingo, el Gobierno de Aragón ha informado de que mantiene activado el Plan de Inundaciones (Procinar) ante la crecida ordinaria de caudal que va a experimentar el río Ebro a partir de la noche del domingo en su cabecera, en la Ribera Alta. El Procinar se activó este jueves 12 de febrero ante la crecida ordinaria del río Gállego.

Se espera la llegada de esta crecida ordinaria a la ciudad de Zaragoza durante la mañana del martes, y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) estima que el río alcanzará un caudal de entre 1.500 y 1.600 metros cúbicos por segundo a su paso por la capital aragonesa.

No se esperan daños en los cascos urbanos, si bien podría afectar a tierras de cultivo, alguna caseta agrícola de la zona y granjas.

La CHE ha comunicado durante esta tarde que las dos crecidas que circulan por el Ebro siguen su camino: la de la cuenca alta está previsto que alcance Logroño durante la tarde del domingo con un caudal de unos 800 m3/s, y la que circula por el tramo medio, está previsto que alcance Castejón (Navarra) durante la tarde, con un caudal de unos 1800 m3/s, llegando a Zaragoza el martes por la mañana con un caudal cercano a 1600 m3/s/s.

Igualmente, estiman que las precipitaciones del lunes 16 vuelvan a dar lugar a nuevos repuntes de caudal en todos los ríos de la margen izquierda del Ebro, desde su nacimiento hasta la cuenca del río Gállego.