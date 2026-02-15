De Goya a Bad Bunny: Zaragoza saca sus mejores galas para celebrar un Carnaval infantil con mucho sol y alegría

Este domingo los zaragozanos se han despertado con un sol radiante y con el viento dando tregua para compensar la alerta naranja de la jornada previa que impidió a miles de vecinos sacar del armario sus disfraces, esos que tanto llevaban preparando, para celebrar el Carnaval.

Pero este domingo estaba previsto el desfile del Carnaval infantil y el tiempo ha acompañado. Los más pequeños han lucido sus mejores galas y también lo han hecho muchos jóvenes y padres que no pudieron el sábado.

Así pues, el centro de Zaragoza se ha convertido en un auténtico espectáculo lleno de color, alegría, música y bailes.

A las 12.00 salía desde el principio de la calle Alfonso I (entrada por el Coso) el desfile encabezado por la carroza con los personajes tradicionales del Carnaval zaragozano como el Conde de Salchichón, Don Carnal, la Mojiganga, doña Cuaresma y el Rey de Gallos.

Detrás le acompañaba la comparsa de Gigantes y Cabezudos, que se habían preparado para la ocasión. Todos ellos vestían con un antifaz especial para honrar el Carnaval.

Preparados para la cita llegaban también los niños y niñas de Zaragoza, que se habían estudiado bien los nombres de los diferentes personajes y de los cabezudos. “Pilara, Pilara”, gritaba un grupo de amigas para que esta se acercara.

Así pues, los cabezudos eran de los más aclamados durante el desfile, durante el que no han parado de saludar, chocar las manos o fotografiarse.

Entre confeti, música y baile, se respiraba un ambiente de felicidad y alegría. Pequeños y mayores disfrutaban, y ni las mascotas se perdían la ocasión.

Desfile Carnaval infantil.

Disfraces

Por supuesto, hoy los protagonistas eran los más pequeños, aunque no había distinción y el disfraz era bienvenido para cualquier edad.

Como es habitual, la variedad es infinita. Algunos recurrían a las vestimentas más vistas como de princesas, minions, Mario Bross o superhéroes como Capitán América, también de Miércoles, muy de moda, o con el traje de dinosaurio.

Dos pequeños disfrazados de dinosaurios. E.E.

El de dinosaurio era el disfraz de otra pequeña, que reclamaba que no le confundieran con un dragón.

Sin embargo, había quienes se notaba que le habían dado al coco para ser los más originales de la cita. En este aspecto, había varios que llamaban la atención entre el público. Por ejemplo, un pequeño iba disfrazado de Francisco de Goya, con cuadro incluido y la duquesa, su madre.

Disfraz de Goya en Zaragoza.

De un personaje histórico aragonés, a una figura en boca de todos últimamente: Bad Bunny. Este era el disfraz de otra joven, que con micrófono en mano, daba el pego.

Disfraces del Carnaval de Zaragoza. E.E.

El recorrido finalizaba en la plaza del Pilar, donde esperaba la mayoría de gente y se veía una larga fila para el Tragachicos.

La fiesta continuaba con el espectáculo de los Titiriteros de Binéfar, ‘Jauja’. Con este, se pone el broche a una semana de múltiples actividades por Carnaval, todavía con la celebración pendiente del gran desfile.