Natalia Chueca pide a Vox que "recapacite" sobre su 'no' a los presupuestos: "Es parar la ciudad por intereses partidistas"

Con la vuelta del portavoz de Vox, Julio Calvo, al Ayuntamiento, tan solo 48 horas después de anunciar su jubilación, los planes del Gobierno municipal han vuelto a cambiar. Ya no habrá posibilidad de que la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, obtenga una mayoría para sacar sus cuentas adelante y tendrá que volver a su plan B: recurrir a una cuestión de confianza.

A menos, claro está, que pese a su regreso Calvo decida abstenerse en la votación. Aunque teniendo en cuenta que los de Abascal quieren desvincularse lo máximo posible de los presupuestos -que pactaron conjuntamente con el equipo de Chueca-, la situación sería de lo más controvertida (una vez más).

Aun así, la regidora ha pedido a los concejales de Vox en el Ayuntamiento que "recapaciten", recordándoles que su decisión de implantar la Zona de Bajas Emisiones en Zaragoza no ha sido un capricho, "sino porque no se puede hacer que los ciudadanos pierdan 23 millones de euros en ayudas al Transporte".

Y es que la diferencia entre aprobarlos en el pleno de este febrero o hacerlo a través de una moción de confianza supone "una demora de dos meses para la entrada en vigor del presupuesto por juegos partidistas que perjudicarían a los zaragozanos".

Asimismo, sobre el cambio de actitud repentino del edil (que ha decidido dejar su jubilación para más adelante) ha declarado que desconoce "absolutamente" cómo operan internamente los partidos ajenos al suyo. "Obviamente tendrá sus presiones, porque si tú tienes una decisión y luego la cambias en 48 horas... me imagino que cómodo no se habrá sentido. Ojalá no hubiese cambiado de opinión porque para mí era una salida muy buena para el presupuesto", ha planteado.