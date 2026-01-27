Los vecinos del distrito Sur de Zaragoza, sobre la posible ampliación de la línea 1 del tranvía: "Es una medida urgente que llega tarde"

La ampliación de la línea 1 del tranvía de Zaragoza hasta Arcosur está un poco más cerca de convertirse en una realidad. Así lo han confirmado en los últimos días tanto la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, como el presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PP para presidir las Cortes, Jorge Azcón, quienes señalaron en sus redes sociales que esta actuación "ya se está estudiando como una de las inversiones estratégicas más importantes en materia de transporte público para la capital aragonesa en los próximos años".

Un anuncio que, aunque con ciertas dudas, los habitantes del distrito Sur de Zaragoza han recibido con los brazos abiertos. Desde la asociación vecinal Entrelagos (Rosales del Canal), su presidente, Nacho Macho Jordán, valora "favorablemente" cualquier mejora en el transporte, aunque, eso sí, pide a las Instituciones "rigor y claridad".

Desde la asociación vecinal Arqueros de Arcosur aseguran recibir la noticia "con una mezcla de sentimientos". Por un lado,con "la alegría propia de ver cómo Arcosur poco a poco va consiguiendo los servicios que debería tener desde hace 12 años", y por otro, con "un poco de miedo al echar la vista atrás y recordar cómo otros partidos han venido con la promesa de traer el tranvía hasta aquí y se ha quedado en nada".

Un compromiso "unánime"

No osbtante, señalan que con el acuerdo entre la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza parece que la ampliación "está algo más cerca", aunque plantean que esta propuesta "se una al resto de partidos, firmando un documento en el que todos se comprometan de manera unánime a traer el tranvía hasta Arcosur" y, además, "a hacerlo a corto plazo".

Jordan advierte también de la necesidad de "ser serios con la letra pequeña y con las promesas políticas" y recuerda la imposibilidad legal de ampliar la línea actual. "Si ahora nos dicen que es posible, la pregunta es: ¿Qué ha cambiado?", plantea.

Y es que, si algo se hay algo que se ha repetido una y otra vez por parte del Gobierno municipal es que la ampliación de línea 1 es algo "imposible" jurídicamente hablando, ya que la formulación de la Sociedad de Economía Mixta (SEM) Los Tranvías de Zaragoza no lo permite. Eso sí, desde hace meses se vienen estudiando "otras alternativas". Como la del 'tranbus', una propuesta con la que Vox (el que era el gran aliado del PP en la capital aragonesa y con el que, hasta ahora, Chueca negociaba los presupuestos) ha sido más que insistente en el Consistorio.

Más allá del debate técnico o político (de lo que se podrá hacer o no), lo cierto es que el estudio todavía no ha concluido y, por el momento, no se conoce cuál será la infraestructura final que se prolongue hasta Arcosur. Así lo confirmó la alcaldesa de Zaragoza este lunes ante los medios de comunicación, en una rueda de prensa en la que, además de hablar de la línea actual, dejó la puerta abierta a una línea 2 del tranvía. "Si Zaragoza sigue creciendo habrá que hacerla, pero no arruinando la ciudad como hizo el PSOE en su día", declaró la primera edil.

En cuanto a demanda, entre hacer una segunda línea o ampliar la 1 -según una encuesta realizada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL DE ARAGÓN a finales de 2025- más de la mitad de los zaragozanos preferirían una infraestructura que conecte el eje este-oeste a ampliar el servicio actual por Arcosur. Concretamente, hasta un 59,3% de los consultados se mostraba a favor de la primera opción.

Pero, de momento, la prioridad del Gobierno municipal -en cuanto al tranvía- parece ser conseguir prolongar la línea actual hacia una de las zonas con más potencial urbanístico de la ciudad. Una decisión que, para los vecinos del distrito Sur, es "urgente" y llega "muy tarde".

"Esto tendría que haberse hecho hace años. Muchas veces los ciudadanos hemos sido rehenes de la confrontación política", lamenta Jordán, quien denuncia la deficiente calidad del transporte público actual, con líneas de autobús lanzadera "claramente insuficientes" y que "no funcionan bien" para una población en continuo crecimiento.

El tranvía, para los Arqueros, debe llegar hasta el "final" de Arcosur, "como bien ha apuntado la alcaldesa de Zaragoza". Eso sí, consideran que debe hacerse desde el "principio" y cruzar Arcosur "por el paseo de los Arqueros, de este a oeste". "Solo así todos los vecinos podrán disfrutar de un transporte de calidad y cercano a sus viviendas", insisten.

La asociación propone un recorrido que mantenga el criterio habitual de 500 metros entre paradas, accediendo al barrio por Martín Díez de Aux y atravesando el futuro parque central por el vial del Canal de Izas. Un trazado que permitiría dar servicio a puntos estratégicos como los futuros campos del Hernán Cortés, el entorno del colegio Ana María Navales, la Casa del Barrio de Arcosur o la confluencia entre la avenida Cierzo y el Paseo de los Arqueros, muy próxima a la futura escuela infantil y al futuro centro de salud.

Sobre el recorrido que podría tener la nueva prolongación, desde la asociación vecinal Entrelagos defienden que cualquier nuevo trazado debe dar servicio "real" a los barrios consolidados del distrito sur -Rosales del Canal o Montecanal- y no limitarse a planteamientos que dejen estas zonas "al margen o de lado".

En este sentido, consideran clave que el tranvía discurra por "ejes vertebradores" como la avenida de Casablanca, una vía pendiente de completar que conectaría Valdespartera, Montecanal, Rosales del Canal y el sector norte de Arcosur, "facilitando una movilidad más equitativa en todo el distrito sur".

Respecto a la alternativa del tranbús, desde Arqueros Arcosur aseguran verlo "como otra lanzadera más". "El actual contrato del tranvía impide que otros vehículos circulen por las vías explotadas, por lo que no sería un servicio favorable para el barrio", advierten. En su opinión, si ese contrato decayera, “no sería necesario ningún tranbús, ya que nada impediría extender directamente las vías desde Mago de Oz hasta la avenida de los Corsarios”.

Dicen además que en Arcosur, desde la creación del barrio, "hay un gran déficit de movilidad". "En los nuevos pliegos de autobús se contemplan mejoras sustanciales, pero consideramos que, para una población actual de unos 11.000 vecinos y con previsión a corto plazo de unos 8.000 más que poblarán la fase 2 sur y el resto de la fase 2, la llegada del tranvía hasta el barrio caería como el Gordo de la Lotería de Navidad", sentencian.

70.000 vecinos más

Y es que las cifras, precisamente, son lo que -insisten- refuerzan esa urgencia. Según los últimos datos municipales, los barrios del distrito sur superan ya los 42.000 habitantes. "Solo en el sector norte de Arcosur están previstas más de 3.700 viviendas, lo que supondrá la llegada de unas 12.000 personas en los próximos años, mientras que el desarrollo total del barrio podría alcanzar los 70.000 vecinos", señala Jordán.

Subraya que lo único que le importa a los vecinos es que "la movilidad sea eficaz, accesible y lo menos costosa posible para el dinero público". En su opinión, el tranvía ha demostrado ser "un sistema eficiente y necesario para Zaragoza", pero cuyo desarrollo "debe responder a la realidad de dónde vive la gente".

"Es imprescindible planificar la movilidad pensando tanto en la ciudad ya consolidada como en la que está por llegar", apunta el presidente de Entrelagos, quien recuerda que el planeamiento urbanístico de Arcosur ya contempla las infraestructuras necesarias para el tranvía. Una oportunidad, señala, "para corregir desequilibrios históricos y garantizar un transporte público eficaz en uno de los principales polos de crecimiento de Zaragoza".