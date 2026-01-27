El PP Zaragoza pide la dimisión del ministro Óscar Puente por una gestión "negligente, opaca e irresponsable"

El Partido Popular de Zaragoza ha reclamado la dimisión "inmediata" del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Lo ha expuesto así, este miércoles, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Ángel Lorén, quien además ha exigido que se tomen responsabilidades políticas por lo que considera una gestión "negligente, opaca y profundamente irresponsable" del sistema ferroviario español.

Así, Lorén ha presentado una moción de urgencia en el Consistorio que será debatida este miércoles en el Pleno, después del trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) -en el que murieron 45 personas- "haya puesto de manifiesto el fracaso del Gobierno de Pedro Sánchez en la gestión de las infraestructuras ferroviarias y en la garantía de la seguridad de los ciudadanos".

Muestra de ello, ha apuntado el edil, son el resto de roturas de vía que se han registrado estos días en la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona. Según el primer informe oficial de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), la causa principal del siniestro fue la rotura del carril en un punto donde se unía material nuevo con otro antiguo, "extremo que fue negado inicialmente por el propio ministro".

Para el PP, estos hechos evidencian una gestión "basada en la improvisación, los cambios de versión y la falta de transparencia, incompatible con la gravedad de lo ocurrido y con el respeto debido a las víctimas".

Los populares denuncian que el accidente de Adamuz "no es un hecho aislado", sino la consecuencia de "un deterioro progresivo del sistema ferroviario español, con incidencias recurrentes, retrasos continuos y problemas de seguridad que afectan directamente a miles de usuarios, incluidos los de Zaragoza, como han demostrado las recientes incidencias en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona".

El PP de Zaragoza también ha criticado la politización de empresas públicas estratégicas como ADIF y RENFE, que -según señala la moción- han sido utilizadas como agencias de colocación y corrupción del PSOE, en detrimento de la profesionalidad, el mérito y la seguridad de las infraestructuras.

"España no puede permitirse un ministro que minimiza los problemas, desinforma a la opinión pública y pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos", señala Lorén, quien considera "imprescindible" una respuesta política "firme" ante unos hechos de "extrema gravedad".

Por ello, el PP de Zaragoza exige que se lleve a cabo una auditoría independiente del estado de las infraestructuras ferroviarias en todo el país, la puesta en marcha inmediata de un plan de choque de mantenimiento y la reprobación del ministro Óscar Puente, a quien responsabiliza directamente de la situación actual y cuya dimisión considera "imprescindible".