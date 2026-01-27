Ya es oficial: estas son las nuevas ayudas al transporte que pondrá en marcha el Ayuntamiento de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza introducirá, en las próximas semanas, una nueva bonificación en el transporte público dirigida a las personas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%. Esta medida se aplicará en los abonos 30, 90 y 365, equiparando la tarifa a la ya bonificada para familias numerosas.

Actualmente, estos abonos cuentan con un descuento del 40%, similar al que tienen el resto de títulos con tarjeta multiviaje, a través de la suma de las ayudas municipales y estatales vigentes. Con esta mejora, el precio de los abonos para personas con discapacidad se reducirá entre un 8 y un 15% respecto a las tarifas vigentes, quedando en 26,70 euros el mensual; 64,65 euros el trimestral (abono 90) y en 223,25 euros el anual.

La alcaldesa Natalia Chueca ha explicado que esta medida "se suma a las diferentes iniciativas puestas en marcha por este Gobierno en relación a las personas con discapacidad, en nuestro objetivo de hacer de Zaragoza una ciudad cada vez más accesible y amable, la Zaragoza que ha merecido el título de Capital Europea de la Accesibilidad". Precisamente con el objetivo de celebrar este premio, el Ayuntamiento ha organizado un evento festivo al que han asistido representantes institucionales, entidades sociales y organizaciones que trabajan de forma activa en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, así como de las personas mayores. Ha asistido también la consejera de Políticas Sociales, Marian Orós.

"Teníamos entre nuestras prioridades el apoyo a este colectivo, con el que también trabajamos estrechamente a través del servicio de Taxi Accesible o mejorando la señalización de absolutamente todas las reservas de estacionamiento existentes en Zaragoza, entre otras iniciativas", ha añadido la alcaldesa.

Las personas interesadas podrán solicitar estos abonos presentando su tarjeta de discapacidad nacional o europea o una resolución con el grado de discapacidad reconocido, expedido por el órgano competente en la materia, así como una fotografía actual de carnet.

Natalia Chueca también ha hecho referencia a otra mejora en fase de implantación y que, progresivamente, llegará a todos los autobuses urbanos de la ciudad: la instalación de validadoras en la puerta central de los vehículos. "Ya tenemos 22 validadoras instaladas, que pueden ser utilizadas en caso necesario (con tarjetas y abonos físicos) por las personas en silla de ruedas o con carritos de bebé que, al acceder, no puedan acercarse fácilmente para validar en la parte delantera".