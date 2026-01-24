Zaragoza empieza a ganarle la batalla a las ratas de plaza Salamero: "Hace mucho tiempo que no vemos"

La lucha del Ayuntamiento contra las ratas en Zaragoza va poco a poco viendo resultados. La presencia de roedores en la ciudad ha sido, quizás, uno de los mayores problemas que ha afectado al día a día de los vecinos y contra los que el Consistorio ha tenido que hacer frente durante el 2025.

Tras ser vistas en distintos puntos de la ciudad -como la plaza de Los Sitios, el Arrabal, plaza San Francisco, el Gancho o solares abandonados del Actur- el pasado mes de noviembre su presencia levantó las alarmas en pleno centro de Zaragoza. Desde entonces, varias han sido las publicaciones y comentarios en las redes sociales de ciudadanos que habían avistado ratas en el entorno de la plaza Salamero, junto al paseo de la Independencia.

Desde entonces, los técnicos municipales llevan trabajando en las labores de control, colocando raticidas en distintos puntos de la plaza Salamero con el objetivo de eliminar la plaga y prevenir su reaparición. Una tarea que han llevado a cabo "desde Navidad hasta hace unas semanas" y que, según han señalado desde el Consistorio, ha logrado su función porque "actualmente ya no hay ratas en el entorno de plaza Salamero ni tampoco en la zona de San Roque".

"Hace mucho tiempo que no vemos ninguna, aunque con los niños gritando seguro que las espantan a todas", asegura riendo Lucía Conde, zaragozana que ha acudido a la zona para recoger a sus hijos del colegio. "Eso sí, ya desde hace días que no se oye ninguna queja ni nada", añade.

No obstante, también hay algunos que sí dicen que han visto recientemente a roedores en la zona. En una publicación de Facebook, una vecina (M.P) comenta que vio una rata en la plaza Salamero el pasado 14 de enero por la noche, adjuntando una imagen de la misma situada en una de las zonas ajardinadas.

Además, asegura que la rata estaba "de paseo por la plaza Salamero como una zaragozana más... ella y unas cuantas hermanas". Apuntaba también que el encuentro sucedió a las 22.30 de ese día y que la sensación que se genera "es de dejadez en pleno centro".

Raquel Uete dice que, en su caso, "sí que se ha escuchado en las últimas semanas la presencia de roedores", pero admite que no sabe si es más cosa "del boca a boca" que una presencia de plagas real. "Yo no he visto nada", insiste. A su lado, Victoria Gimeno considera que no sería raro que volvieran a aparecer, "sobre todo con la de movimientos de tierras y obras que están haciendo en Zaragoza".

Y lo "malo" de todo esto, señalan, es que aparezcan en zonas "donde hay colegios y niños, es muy arriesgado". Ambas se encuentran en la zona también recogiendo a los pequeños del colegio.