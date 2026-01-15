Zaragoza y los Administradores de Fincas firman un convenio para impulsar la conservación de edificios en la ciudad

El Ayuntamiento de Zaragoza y el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Aragón han suscrito, este jueves, un convenio de colaboración para la conservación de los edificios en la ciudad mediante las inspecciones técnicas. Con una duración de un año y un presupuesto de 10.000 euros, se establece así un marco de colaboración entre las dos entidades para contribuir al desarrollo de actividades de divulgación, sensibilización, concienciación y estudio sobre el alcance de la inspección técnica de edificios como medida de fomento de conservación de los inmuebles.

"La ley marca que son los propietarios quienes tienen el deber de conservación de sus terrenos, solares, carteles, urbanizaciones o cualesquiera edificaciones, y deben ejecutar la vigilancia, prevención y obras necesarias para garantizar el adecuado mantenimiento, conservación, seguridad y habitabilidad de su edificio y de sus servicios e instalaciones comunes", ha recordado el concejal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano.

Asimismo, la Inspección Técnica de Edificios (ITE) es, por ley, una obligación y responsabilidad única y exclusiva de los propietarios, que deben realizarla cada 50 años y después con una cadencia de 10 años. No obstante, es conveniente prestar atención a la evolución y mantenimiento de los inmuebles, dado que cada uno tiene sus particularidades.

Con todo ello, desde el Ayuntamiento de Zaragoza aseguran entender que "se precisa la puesta en marcha de campañas de información que divulguen entre los ciudadanos y permitan conocer el alcance de la inspección técnica de edificios". Serrano también ha apuntado que "se estudiará la mejora de la regulación municipal en aras al desarrollo y la promoción de las ITE como una medida de fomento de la conservación de la edificación, poniendo especial acento en la necesidad de conservar edificaciones históricas y contemporáneas, porque ello contribuirá en beneficio de la ciudad y su entorno".

Bajo estas premisas, surge este convenio ya que "resulta esencial la colaboración y participación directa de distintos agentes sociales, y en particular, la del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Aragón, que a través de sus profesionales pueden contribuir a la divulgación de la ITE mediante campañas que conciencien y sensibilicen de su importancia y necesidad a las distintas comunidades de propietarios que gestionan, fomentando la conservación de la edificación", ha explicado Víctor Serrano.

Además, el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Aragón "tiene una acreditada vocación de servicio público y dispone de amplia experiencia en la gestión y defensa de Comunidades de Propietarios de edificaciones en nuestra ciudad, circunstancia esta por la que comparte un interés común con la administración pública en lo relativo a la preservación y conservación del patrimonio arquitectónico y cultural, dado que contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar social, por lo que resulta sumamente interesante su labor", ha remarcado Víctor Serrano.

Por su parte, el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón, Germán Pardiñas, ha apuntado que este convenio ayudará a "difundir artículos, guías y estudios sobre los beneficios que comporta la realización de inspecciones regulares, como fórmula para prevenir mayores problemas, así como facilitar el acceso a herramientas y tecnologías que puedan utilizarse en la ITE, promoviendo la innovación tecnológica en esta materia".

Bajo estas premisas, surge este convenio ya que "resulta esencial la colaboración y participación directa de distintos agentes sociales, y en particular, la del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Aragón, que a través de sus profesionales pueden contribuir a la divulgación de la ITE mediante campañas que conciencien y sensibilicen de su importancia y necesidad a las distintas comunidades de propietarios que gestionan, fomentando la conservación de la edificación", ha explicado Víctor Serrano.

Además, el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Aragón "tiene una acreditada vocación de servicio público y dispone de amplia experiencia en la gestión y defensa de Comunidades de Propietarios de edificaciones en nuestra ciudad, circunstancia esta por la que comparte un interés común con la administración pública en lo relativo a la preservación y conservación del patrimonio arquitectónico y cultural, dado que contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar social, por lo que resulta sumamente interesante su labor", ha remarcado Víctor Serrano.

Por su parte, el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón, Germán Pardiñas, ha apuntado que este convenio ayudará a "difundir artículos, guías y estudios sobre los beneficios que comporta la realización de inspecciones regulares, como fórmula para prevenir mayores problemas, así como facilitar el acceso a herramientas y tecnologías que puedan utilizarse en la ITE, promoviendo la innovación tecnológica en esta materia".