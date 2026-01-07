Zaragoza confirma su tirón turístico en Navidad: 342.000 visitantes y un impacto de 76 millones de euros

La magia de la Navidad ha atraído a Zaragoza a 342.000 visitantes que han disfrutado de una ciudad iluminada y una amplia programación que ha generado un impacto económico de 76 millones de euros.

Así, han sido tanto los zaragozanos como los turistas, los que han pasado algunos días festivos en la capital aragonesa, según demuestran los datos recabados por Zaragoza Turismo y Zaragoza Cultural.

En total, 114.000 turistas han visitado la ciudad en el periodo navideño, en el que se han registrado 250.000 pernoctaciones. El 71,5 % se ha alojado en hoteles; el 22,5 % lo ha hecho en apartamentos y viviendas turísticas; el 4% ha elegido casas de familiares y amigos y el 2 %, el camping.

A los turistas que han elegido dormir en Zaragoza se suman los 228.000 excursionistas que han pasado por la ciudad en el día, así que en total han sido 342.000 visitantes.

De este modo, la afluencia también se ha dejado notar en las Oficinas de Turismo, que desde el 20 de diciembre han registrado 14.179 consultas. La mayoría han sido realizadas por españoles frente a las 2.635 de extranjeros.

En cuanto a las visitas guiadas han disfrutado de ellas 218 personas, sobre todo utilizando el nuevo servicio de bus turístico, que este mes de diciembre ha estrenado los tres vehículos 100 % eléctricos.

Y es que Zaragoza tiene mucho que visitar. Unos 3.300 usuarios han recorrido los monumentos y lugares más atractivos de la ciudad en el bus turístico, que ha tenido una ocupación del 90 %.

En lo que se refiere al perfil del visitante, destaca el de una mujer en el 60% de los casos, de 47 años de media de edad. Además, el 46 % viajaba en pareja; el 24 % lo ha hecho en familia con hijos y un 16%, solos. Por otro lado, 6 de cada 10 encuestados tiene estudios universitarios.

Por su parte, la estancia media que han pasado es de 2 noches y el alojamiento preferido ha sido un hotel de entre tres y cuatro estrellas.

Además, ha sido la primera vez en Zaragoza para el 64% de los encuestados y todos ellos recomendarían la ciudad.

Así, el motivo principal del viaje es cultural con un 63%, por ocio en 26%, para visitar los monumentos en un 21% y para conocer la gastronomía en un 19%.

La llegada de estos visitantes ha generado un impacto económico en la ciudad, que alcanza más de 76.000.000 de euros, una cifra que supera en un millón a la del año anterior.

Participación navideña

Desde el día del encendido navideño hasta este martes 6 de enero, más de 3.300.000 personas han pasado por la plaza del Pilar, según los datos registrados por las cámaras de conteo.

Asimismo, más de 443.000 ciudadanos han visitado el Belén de la plaza del Pilar, 22.785 personas han patinado en la pista de hielo y otras 16.000 han hecho uso del tobogán de trineos ubicado frente a la Casa Consistorial en todas las navidades.

En cuanto a la Cabalgata de Reyes del pasado lunes, la estimación de asistencia en el nuevo recorrido dejó una cifra de participación de más de 200.000 personas, que no dudaron en disfrutar de ella a pesar de las bajas temperaturas.