Vox se abre ahora a negociar los presupuestos de Zaragoza: "Empieza un periodo a muchas bandas"

La de Julio Calvo, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, ha sido una valoración "breve" de los presupuestos que ha presentado esta mañana la alcaldesa Natalia Chueca. Tanto el edil, como su compañera Eva Torres, han asegurado haber estado "muy pendiente" de lo que ha expuesto la regidora, ante lo que han vuelto a reiterar su postura del pasado viernes.

No se han mostrado "satisfechos" con las cuentas, que desde hace meses llevan negociando ambos partidos. De hecho, la propia alcaldesa ha asegurado que, aunque han sido "pocas" las exigencias de Vox, sí se han ampliado partidas y se han rechazado otras que no casaban con las políticas de su Gobierno.

Algo que a Calvo le ha parecido "contradictorio", puesto que -a su modo de entenderlo- la alcaldesa "dice no haberse visto obligada a forzar nada" y ha criticado que otras "las haya hecho suyas". Se ha referido así al estudio de la ampliación de la Línea 1 del tranvía, recordando que la idea de un posible 'tranbus' fue de Vox.

También ha criticado que se planteen obras como la de la avenida Valencia, "cuando se están acometiendo ya muchas otras grandes obras en la ciudad". Mantienen todos los argumentos que expusieron sobre una necesidad de reformar la estructura administrativa del Ayuntamiento, "actualmente bastante disfuncional", y ha acusado que el Gobierno de Chueca "no está previendo las dificultades económicas a partir del ejercicio que viene".

De la zona de bajas emisiones, ha reclamado que no se considerara su propuesta de sancionar únicamente en los días de mayor contaminación, "cuando en Sevilla y Valencia sí se ha acordado". Asimismo, ha apuntado que todavía queda pendiente la aportación del Real Zaragoza, que a 29 de diciembre no ha efectuado sus pagos, y ha criticado el gasto "inútil" que supondrá para la ciudad el proyecto de Distrito 7 en Giesa.

Con todo esto, ha asegurado mostrarse "expectante" para conocer "en detalle" los presupuestos que ha tildado de "triunfalistas" y, una vez "revisados" (pese a las negociaciones pasadas), presentarán sus enmiendas abiertos a una negociación.

"Se abre ahora un periodo de negociación con todos los grupos, a muchas bandas", ha afirmado Calvo, quien ha recalcado, en respuesta a las acusaciones de Chueca durante la presentación de los presupuestos, "que Vox no está de vacaciones y sigue trabajando".