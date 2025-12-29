Los taxistas de Zaragoza salen al completo a trabajar para Nochevieja: "La emisora se colapsa tras las campanadas"

Las navidades para muchos son sinónimo de fiesta y vacaciones. Sin embargo, durante estos días festivos otros muchos siguen dando el callo para que los servicios sigan funcionando, así como los profesionales sanitarios, policías, bomberos o medios de comunicación. A esta lista también se une un sector tan vital como los taxis, que se alejan de sus familias para poder ser la vía de transporte que una a algunos con los suyos.

"A pie de cañón". Así define Miguel Izaguerri, presidente de Autotaxis Zaragoza, las jornadas maratonianas de estas navidades. Así, señala que está siendo un diciembre de "mucho ajetreo", sobre todo en horario de tarde, donde muchos son los que salen a hacer las compras navideñas, tomar unas copas o disfrutar del ambiente festivo por las calles de la ciudad.

Una tónica que se vivió especialmente este 24 de diciembre. La ya consagrada como 'tardebuena' movilizó a cientos de personas en las inmediaciones de El Tubo de Zaragoza lo que trajo también una gran movilidad de taxis para los que luego buscaban llegar a tiempo a las cenas familiares.

Esta estampa es la que se espera también para el último día del año. "A primera hora de la noche cuando todo el mundo se va a las cenas y se mueve de casa en casa siempre tenemos mucho ajetreo", manifiesta Izaguirre. Esto se traduce de una gran cantidad de servicios en cuestión de dos horas, de 20.00 a 22.00.

A partir de ahí es la calma que avecina la tormenta ya que es entrar en el año nuevo y la gente se mueve: "En que pasan las uvas, la emisora se colapsa", reconoce.

Tal es el volumen de trabajo que desde el sector decidieron no coger cargos porque es "imposible": "No se puede asegurar que el servicio vaya a llegar a la hora que se pide ante el tráfico y la demanda", señala.

Por ello mismo, Izaguerri pide "paciencia" a los clientes: "Pasa igual que para entrar a los bares y cotillones, hay que hacer cola y esperar un poco, con el taxi igual", señala. Así, manifiesta que ellos mismos buscan que nadie se quede sin poder ir a ningún lado.

Para que esto sea posible, en estas fechas señaladas todas las licencias tienen libre circulación. Las 1.777 que están inscritas en Zaragoza tienen permiso para poder trabajar y coger servicios. Aunque si bien apunta que necesitan de que los servicios de transporte públicos como el bus y el tranvía comiencen a funcionar para hacer el trabajo de todos más fácil. Así recala en que mantienen una "buena convivencia" entre todos ya que se ayudan entre sí.

De igual manera, entre tanto trabajo es fácil que alguno de ellos salga conflictivo ya que Nochevieja se traduce como una noche de excesos. "No podemos generalizar, pero al final es una noche en la que la gente por el alcohol u otra cosa puede estar muy irascible y agresiva", puntualiza.

A lo que añade: "Nosotros salimos a trabajar de la mejor manera, dejamos a nuestras familias, esperamos respeto". Así, ante estas situaciones también se preparan para los vómitos que deja el exceso de alcohol. Aunque piden prudencia.