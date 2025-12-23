Zaragoza reprueba la "hipocresía" del PSOE por "proteger" a personas acusadas de acoso sexual

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado una moción del PP para reprobar la actitud "hipócrita" del PSOE y de la hasta ahora portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, por "tolerar y proteger internamente" a personas acusadas de acoso sexual -como en los casos de Francisco Salazar y Antonio Navarro- mientras mantiene en la esfera pública un discurso "propagandístico" de defensa del feminismo y de los derechos de las mujeres. La propuesta ha salido adelante con los votos a favor de Vox, la abstención de Zaragoza en Común y la oposición del PSOE.

Durante el debate, la concejala de Igualdad, Marián Orós, ha cargado duramente contra el PSOE, a quienes ha acusado de "abanderarse del feminismo" para encarnar "el cliché de puteros y abusadores". Ha señalado que, precisamente, quienes abanderaban la lucha contra el machismo han acabado siendo "cómplices de comportamientos y dinámicas intolerables".

El texto aprobado incluye además un apartado específico en el que se reprueba la gestión realizada por el PSOE ante las denuncias por acoso sexual en su organización. En este punto, el Pleno ha respaldado la crítica a una actuación caracterizada -según la moción- por "la ausencia de respuestas ágiles, la falta de protección a las denunciantes, la opacidad en los procedimientos, la inexistencia de medidas cautelares contra los cargos señalados y retrasos considerados injustificados en la tramitación de los expedientes disciplinarios".

Asimismo, ha prosperado un tercer bloque que reclama al PSOE la publicación inmediata, completa y sin ningún tipo de censura de los informes internos elaborados en relación con los presuntos casos de acoso sexual conocidos como 'Salazar' y 'Torremolinos', apelando a la transparencia y al respeto hacia las víctimas.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha reprochado a la izquierda que intente diluir el machismo y el acoso sexual recurriendo a estadísticas, cuando -a su juicio- estos comportamientos no se distribuyen de manera equitativa entre partidos, sino que se concentran especialmente en la izquierda y, de forma concreta, en el PSOE, tanto en el caso Salazar como en otros territorios. Chueca ha explicado que la moción busca reprobar la actitud de Pilar Alegría, a quien ha acusado de haberse reunido con un presunto acosador tras conocerse denuncias internas, y de haber actuado pensando en su propio interés en lugar de posicionarse del lado de las denunciantes. "No den lecciones, porque no todos somos iguales", ha concluido.

De "repugnantes" ha calificado la portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, tanto las conversaciones conocidas entre el exasesor Koldo García y el exministro José Luis Ábalos como la actuación del exasesor de Moncloa Francisco Salazar, afirmando que este tipo de comportamientos "no son propios de un partido que se define como feminista". En su opinión, sacar a la luz estos hechos no debilita al feminismo, sino que contribuye a romper el silencio que lo asfixia.

Tomás ha defendido que el machismo es un problema estructural de la sociedad y ha recordado que distintos partidos han incluido en sus listas a personas condenadas por violencia machista, citando el caso de Vox en Valencia. Ha advertido de que negar la existencia de esta violencia supone "ser cómplice" y representa un riesgo para las mujeres.

Asimismo, basándose en datos nacionales, ha señalado que, "de los 16 concejales presentes, al menos 5 han pagado por el cuerpo de una mujer". Y no solo eso, "sino que al menos 4 de nosotras ha tenido que soportar tocamientos o coacciones".

Por su parte, la concejala de Vox, Eva Torres, ha negado la existencia de un "machismo estructural" y ha rechazado que los hombres sean considerados presuntos agresores por el mero hecho de serlo. También ha cuestionado a Zaragoza en Común por, a su juicio, promover políticas migratorias procedentes de culturas donde las mujeres están sometidas, calificando esta postura de "hipócrita".

Y no solo ha tenido cosas que reprochar a la izquierda, también ha acusado al PP de actuar "tarde" y solo cuando "obtiene rédito político", después de haber compartido -según ha dicho- la ideología de género durante años. Eso sí, ha asegurado que votarían a favor de la moción, dejando claro que "el acoso sexual es denunciable siempre".

Al PSOE, le ha acusado de reaccionar con silencios y expedientes "que se pierden por errores administrativos" cuando las denuncias afectan a su entorno, algo que ha definido como encubrimiento dentro de un sistema lento y opaco diseñado para proteger al partido. Ha criticado que Pilar Alegría "mire hacia otro lado" mientras continúa dando lecciones de igualdad, una actitud que ha considerado indigna.

Desde el PSOE, su portavoz municipal, Lola Ranera, ha defendido que los principales avances en materia de igualdad se han producido bajo gobiernos socialistas. Ha subrayado que el partido apartó a Francisco Salazar y que Pilar Alegría pidió disculpas públicamente. A lo que ha preguntado a los concejales populares "cuáles fueron sus protocolos de prevención frente a agresiones sexuales". "No nos van a dar lecciones de igualdad", ha concluido.