Vox se une con la izquierda en plena negociación del presupuesto para exigir "transparencia" a Chueca

"Tristeza y sorpresa" le ha causado al Gobierno de Chueca el apoyo de Vox a una moción presentada por Zaragoza en Común, en la que -entre otras cuestiones de gestión- se ha exigido al PP "transparencia" a la hora de realizar algunos eventos culturales. Se ha debatido así, una vez más, sobre el convenio llevado a cabo con la empresa Naturaleza Encendida, que este año se encuentra realizando el espectáculo 'Boreal' en el parque Grande José Antonio Labordeta.

Un duro golpe al Partido Popular, no solo porque se encuentra en negociaciones con Vox para sacar el presupuesto para 2026, sino porque lo han considerado como "un boicot a la programación cultural de Navidad". Así lo ha expresado la concejal de Cultura, Sara Fernández, en una rueda de prensa convocada tras conocer la decisión de su 'aliado' en el Pleno.

La edil ha defendido que el espectáculo "cuenta con todos los informes preceptivos" y ha insistido en que, el apoyo de Vox a la izquierda, es "una excusa para quitar competencia al Gobierno".

"No entendemos que hayan unido sus votos", ha declarado con sorpresa, haciendo referencia al acuerdo alcanzado entre ZEC y Vox durante el pleno. Del PSOE, en cambio, ha afirmado que "no le extraña", puesto que dice que en su partido están "acostumbrados a que los socialistas no piensen en el interés de los ciudadanos".

Sobre si este gesto es más bien una declaración de intenciones de cara a la relación nacional y autonómica que comparten ambos partidos, la concejal ha asegurado que "no es la primera vez que Vox Zaragoza toma decisiones por interés partidista".

"No hay boicot"

Una acusación que Julio Calvo, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, ha negado "rotundamente" ya que -asegura- "estas críticas se formularon mucho antes de llegar a este momento (tanto las elecciones extremeñas, como las de Aragón)". "No hay intento de boicotear, lo niego absolutamente. Estamos exigiendo que las cosas se hagan con absoluta transparencia", ha declarado en contestación a Fernández.

Sobre la gestión del espectáculo Boreal, ha asegurado que esta se ha llevado a cabo "de manera sospechosa" y que, además de montarse "en cuestión de tres o cuatro días", "no se ha informado de nada a la oposición". En este sentido, ha señalado que "la primera noticia que hubo de 'Boreal' fue el 14 de noviembre, aunque el 18 y el 19 firmaron ya el convenio tanto la empresa como el Ayuntamiento.

"Se ha permitido disponer de unos suelos de dominio público, sin exigir las tasas pertinentes a la empresa. Además, se ha puesto a su disposición la publicidad Ayuntamiento, la Policía Local que vigila el espectáculo e incluso materiales como las vallas que rodean el perímetro del espectáculo. Todo ello gratuitamente y sin informar al resto de grupos municipales", ha reclamado Calvo.

Motivo por el cual, desde el partido han presentado sendos recursos ante el Tacpa y la junta de reclamaciones económico administrativas del Ayuntamiento de Zaragoza. "Parece que no aprenden de situaciones anteriores (el espectáculo, también polémico, 'Luzir')", ha declarado Calvo, acusando al Gobierno de "hacer un copia y pega de otros contratos pasados que han intentado convertir en un convenio".