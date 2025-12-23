Las ventanas del Mercado Central pasan con éxito la prueba piloto: "Van de maravilla, ahora se pondrá el resto"

Los detallistas del Mercado Central de Zaragoza están cada vez más cerca de dejar atrás las temperaturas extremas. Las obras de cerramiento del claristorio avanzan a buen ritmo, con el objetivo de que los 126 paneles acristalados estén instalados el próximo mes de marzo.

Estas últimas semanas ha tenido lugar la prueba piloto que consistía en la colocación de uno de estos ventanales para conocer si eran los adecuados para la lonja zaragozana. Según lo ha señalado a este diario la presidenta de los detallistas del mercado, Esther Pérez, el ensayo ha ido "de maravilla", y ha asegurado que "el ventanal ha encajado a la primera y funciona a la perfección".

Ahora, tras asegurar que no había problemas con los listones ni con el motor (que permitirá abrir y cerrar las ventanas), la empresa comenzará a elaborar todos los paneles que rodearán la parte superior del mercado. "Se han seguido estos pasos para no hacer 100 ventanas que, a la hora de la verdad, no funcionaran. Ahora que sabemos que van bien, se producirán y se pondrá el resto.", ha explicado Pérez.

Así, uno a uno se irán colocando todos los paneles en el claristorio para llegar a marzo "con todo más que listo". Las ventanas del lateral que colinda con las vías del tranvía se pondrán por las noches, para evitar las molestias con el transporte público. "Los trabajos se harán de 00.00 a 5.00, mientras que en el otro lado del mercado será más sencillo y se podrá trabajar de día", ha detallado la presidenta de los detallistas.

Asimismo, asegura que desde la empresa encargada en ejecutar la obra -Obras Especiales Edificación e Infraestructuras S.A.U.- "llevan trabajando sin parar desde hace semanas". Una tarea que "han hecho con cuidado y sin molestar al día a día de la lonja", ha añadido.

Largo proceso de licitación

La empresa Obras Especiales Edificación e Infraestructuras S.A.U. es la encargada de llevar a cabo la obra. Lo hace, finalmente, por 1.151.795,33 euros (IVA incluido). Esta adjudicación fue el resultado de un largo proceso de licitación.

La primera vez que se buscó una empresa para acometer la obra fue en 2024. Por aquel entonces quedó desierto, por lo que el Consistorio volvió a intentarlo de nuevo este 2025 con importe de licitación que mejoraba un 10% el precio inicial (que fue 1.208.980 euros, con IVA incluido).

Se justificó este incremento en base al aumento de los costes de la mano de obra y de los materiales de construcción, en especial el vidrio con una subida del 40% desde 2022.

Las obras se ejecutarán en dos fases y tendrán una duración aproximada de tres meses, incluyendo el periodo de fabricación de las nuevas ventanas.

Las ventanas correderas

El nuevo sistema de cerramiento tendrá unas ventanas correderas motorizadas, y no abatibles, que estarán conectadas a la central de alarmas y con opción de manejo manual.

La actuación contempla la colocación en el llamado Claristorio (en referencia a la parte superior del Mercado) de un sistema de climatización basado en 126 ventanas motorizadas (63 en cada lado), que se abrirán de forma automática según las necesidades en los 252 metros lineales que van a ocupar.

Además de regular la temperatura, este acristalamiento va a poner fin a la merma de la eficiencia energética por la pérdida de calor que se genera (sobre todo en los meses de invierno) y provoca un consumo muy elevado de electricidad. La parte alta del Mercado Central acogerá estos ventanales de vidrio y carpintería de aluminio que se van a colocar por la parte exterior.

Otro de los aspectos técnicos muy destacables de este cerramiento térmico tiene que ver con la seguridad del edificio. El sistema de apertura estará conectado con la centralita de detección de CO2 y la centralita de detección de incendios para que, en caso de producirse llamas o aumento de dióxido de carbono se abran. Los medidores de CO2 controlarán su presencia a una altura aproximada de 2 metros.