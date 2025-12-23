Largas filas en las administraciones de lotería tras el Sorteo de Navidad: "Venimos ya a por la del Niño"

Con la resaca emocional tras el Sorteo Extraordinario de Navidad todavía presente, son muchos los zaragozanos que vuelven a hacer fila estos días frente a las administraciones de lotería.

Algunos acuden a cobrar premios; otros, a renovar la esperanza y probar suerte de nuevo con la próxima gran fecha del calendario: el Sorteo del Niño, porque aunque los grandes premios no hayan sonreído, la ilusión no se pierde.

Es el caso de Cristina Álgora, que espera pacientemente en la larga cola de la Administración número 1 del Coso, en el número 21, donde este año ha caído un quinto premio. Y aunque a ella nunca le ha tocado uno de los premios Gordos tras toda la vida jugando, en especial en Navidad, sí que ha recuperado.

De hecho, sin ir más lejos, eso es a lo que viene esta mañana: "Voy a cobrar un décimo de 120 euros", cuenta.

Un número que no es fruto del azar. Es el mismo que lleva jugando desde hace dos décadas. "Nos ha tocado el número que llevábamos tantos años jugando", dice con una sonrisa. Un décimo comprado, además, en el bar de unos vecinos, como le manda la tradición.

El resto de boletos, eso sí, responden al puro azar. Y es que, otro de sus objetivos cuando llegue al lotero es conseguir Lotería del Niño, pero cualquiera "que vea en el escaparate", una costumbre que se repite cada año tras el 22 de diciembre.

Y aunque la cantidad de premio "no es dinero", Cristina ya sabe cuál va a ser su destino. "Lo que pasa es que me va a salir más barata la del Niño y lo otro va a ser para mis hijos, 50 para cada uno. ¿Para qué quiero yo 100 euros teniendo dos hijos?", asegura.

De este modo, a pesar de todos los intentos no siempre terminen en grandes premios, Cristina no se plantea abandonar. "Antes de que me muera nos tocará algún día, digo yo", comenta. Incluso si algún día llegara el Gordo, la tradición seguiría viva: “Madre mía, jugaríamos todavía más”.

Unos metros más adelante, se encuentra otra de las loterías del centro de Zaragoza, la administración Lotería del Rosario, donde también hay una gran cantidad de personas. David, va a recoger el íntegro de su décimo 60752: "Al menos voy a recuperar", confiesa.

Décimo 60752 del Sorteo Extraordinario de Navidad. E.E

Y, como tantos otros, no se irá sin comprar lotería para el Niño. “No hay que perder la ilusión”, repite, convencido.

La misma esperanza mueve a Cristian Ascaso, que esta vez no ha tenido suerte en Navidad, pero ya piensa en el sorteo del 6 de enero de 2026. “Vivo cerca y aprovecho para comprar la del Niño, a ver si tengo más suerte”, explica.

Además, jugó tres décimos compartidos con amigos y familia y, aunque no tiene un número concreto en mente, confiesa que le gustaría que la terminación acabara en seis o en cuatro, sus números favoritos.

Porque en Zaragoza la suerte no se da por vencida todavía, y cuando el bombo vuelva a girar en unas semanas, regresará de nuevo, la esperanza.