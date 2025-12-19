María de Huerva recupera el esplendor de las fiestas de Santa Bárbara con una alta participación de los vecinos

María de Huerva ha vivido este año unas fiestas de Santa Bárbara marcadas por una alta participación ciudadana, un notable interés vecinal y una programación diversa que ha conseguido devolver a esta celebración su protagonismo dentro del calendario festivo local.

El Ayuntamiento de María de Huerva, encabezado por el alcalde popular Joaquín Calleja y su equipo de gobierno, ha apostado por una programación equilibrada e intergeneracional, logrando una excelente acogida tanto entre vecinos como entre visitantes.

A pesar de tratarse de unas fiestas tradicionalmente consideradas menores, la respuesta del público ha superado las expectativas, generando numerosos comentarios positivos y consolidando Santa Bárbara como una cita destacada para la convivencia y el ocio en el municipio.

Entre las propuestas más valoradas se encuentra la recuperación de la suelta de reses por el casco urbano, una tradición que llevaba años sin celebrarse y que ha sido recibida con gran entusiasmo por parte de la ciudadanía. Esta actividad, muy arraigada en la memoria colectiva del municipio, ha supuesto un importante atractivo festivo y ha contribuido a reforzar la identidad y las tradiciones locales.

Uno de los momentos más emotivos de las fiestas fue la inauguración de la Rotonda del Voluntariado, un espacio dedicado a todas las personas voluntarias que prestaron su ayuda durante las inundaciones del pasado 28 de septiembre. Un acto cargado de simbolismo y agradecimiento colectivo que se convirtió en uno de los hitos más especiales del programa festivo.

Algunas de las actividades organizadas durante las fiestas. Ayto María de Huerva.

La programación cultural y musical fue otro de los grandes pilares de estas fiestas. El reconocimiento al empresario Luis Pardos, por toda una vida dedicada a la gestión y promoción del mundo del espectáculo y la cultura, puso en valor la trayectoria de una figura clave del sector. Asimismo, el baile para mayores, amenizado por el cantante Sein, volvió a demostrar la importancia de ofrecer espacios de ocio pensados específicamente para este colectivo.

En el apartado musical, las fiestas alcanzaron cifras históricas de asistencia. La actuación de Leticia Sabater colgó por primera vez el cartel de aforo completo en el Pabellón Santa Bárbara, un recinto inaugurado hace apenas dos años. Al día siguiente, Mojinos Escozíos repitió el éxito, llenando nuevamente el pabellón y confirmando el acierto de la programación.

Música, cultura y tradición para honrar a Santa Bárbara. Ayto María de Huerva.

Las noches se completaron con discomóviles y sesiones para todos los públicos, con actuaciones destacadas como las de Marck Erra y DJ Frank de Coliseum, ofreciendo propuestas adaptadas a diferentes edades y gustos musicales.

Desde el Ayuntamiento de María de Huerva se valora muy positivamente el desarrollo de estas fiestas, que han conseguido recuperar el espíritu participativo y festivo de Santa Bárbara, reforzando el sentimiento de comunidad y demostrando que una programación bien planificada puede convertir unas fiestas menores en un gran punto de encuentro para todo el municipio.