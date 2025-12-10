La exposición más íntima del cineasta Berlanga aterriza en Zaragoza: hasta 220 piezas y archivos nunca vistos

"Interior Berlanga. Cine, vida y humor" es todo un recorrido por la mente del cineasta valenciano Luis García Berlanga (1921-2010), a través de una exposición que desvela la intimidad del cineasta con archivos de una vida entera que por primera vez están al alcance del público. La muestra podrá visitarse en el CaixaForum de Zaragoza, en colaboración con la Filmoteca Española, desde este jueves hasta el 26 de julio de 2026.

El recorrido exhibe más de 220 piezas originales, copias fotográficas y materiales que reproducen el universo berlanguiano. Cada rincón pretende acercar a la mente del cineasta con una escenografía completamente cinematográfica y decorada en cada ámbito.

Así, la exposición se estructura en una introducción y seis ámbitos con proyecciones, objetos, guiones, presupuestos de las películas o documentos de los pensamientos más íntimos del director en épocas como la dictadura franquista.

Todo ello constituye un viaje a archivos personales que el director conservaba en su estudio y que, tras su muerte, quedó almacenado en más de 70 cajas que se han podido abrir, catalogar, digitalizar y estudiar en un proyecto que empezó en 2022 y que ya se puede visitar.

Inauguración

La exposición ha sido presentada esta mañana por el director del CaixaForum Zaragoza, Ricardo Alfós, quien ha explicado que es un proyecto que va más allá de la contemplación. Por ejemplo, en uno de los espacios, los visitantes "podrán hacer cine" al realizar un travelling y un plano secuencia, propios del cine de Berlanga, a través de una cámara sobrepuesta en un raíl.

Además, la fundación "la Caixa" propone un surtido de diferentes actividades durante los meses en los que permanecerá la muestra, como el ciclo 'Todo me parece Berlanga', con conferencias y mesas redondas, lecturas dramatizadas o proyecciones mensuales de algunas de sus películas.

Algunos de los materiales de Berlanga. E.E

Por su parte, José Luis García Berlanga, hijo del cineasta y también director, ha subrayado que "el archivo de mi padre es brutal". "Es una megaexposición fruto de una categorización y digitalización de todo un archivo", ha apuntado.

"Ese archivo no es solo sobre mi padre: es sobre la España de todo el siglo XX", ha asegurado Berlanga, que se ha encargado, además, de los audiovisuales proyectados en cada ámbito de la muestra.

El cineasta también ha recordado las raíces de su padre en Aragón: "Hay estrechos lazos ya que mi abuela era de Teruel". Un territorio en el que, además, Berlanga dejó huella con la película 'La Vaquilla', grabada en Sos del Rey Católico, en Zaragoza.

Pero Berlanga fue más que un cineasta. Poeta, reflexionador y creador incómodo, cuyas películas han sido objeto de especial vigilancia por parte de la censura y de asociaciones católicas. "No solo fue cineasta, fue un cronista, quien nos cuenta el siglo XX desde los ciudadanos", ha afirmado Sol Carnicero, comisaria de la exposición.

Para Sol, el proyecto tiene una dimensión emocional porque es un material que trasciende del papel y del cine. "Esta exposición significa que Luis está vivo, que sigue ahí", ha confesado.