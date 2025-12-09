Zaragoza reabre su mítico jardín Botánico tras un año de reforma: miles de especies y 15.000 metros cuadrados

El mítico jardín Botánico del parque Grande de Zaragoza ha vuelto a abrir sus puertas tras más de un año de reforma y una transformación integral que refleja la apuesta del Ayuntamiento por impulsar los parques y jardines de la ciudad.

En el “ambicioso” proyecto de renovación del jardín botánico, el Consistorio ha hecho una inversión de 1.300.000 euros, con el objetivo de darle una nueva vida a un espacio ubicado “en el corazón de Zaragoza” y con “gran historia”. “Recuperamos uno de los espacios más emblemáticos del parque Grande”, ha valorado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

El renovado jardín, en sus casi 15.000 metros cuadrados, presenta una imagen más moderna, pero el espacio mantiene su esencia original del siglo XVIII, combinando botánica, educación, bienestar y divulgación científica.

En este aspecto, además de acabar con el “estado de abandono” que sufría el jardín, Zaragoza ha rendido homenaje a Francisco Loscos, farmacéutico y naturalista aragonés del siglo XIX. Fue pionero en el estudio de la flora local y autor de numerosas obras botánicas que han sido referencia científica durante décadas, incluso marcando camino en Europa.

En el estanque principal está grabado su nombre y el jardín botánico pasa a llamarse “Francisco Loscos”.

La reforma consolida su estructura de jardín cerrado, con accesos controlados y una superficie de 14.825 metros cuadrados. Se ha respetado la fisonomía clásica del recinto, pero se ha reinterpretado con criterios contemporáneos de accesibilidad universal, sostenibilidad, divulgación y experiencia sensorial.

Además, Chueca ha señalado que la ciudad gana un “jardín del siglo XXI, diseñado para aprender, para disfrutar y para mejorar el bienestar”.

En cuanto a la vertiente educativa del proyecto, en el que han trabajado diferentes especialistas, ha subrayado que el nuevo catálogo digital convierte cada planta en una puerta al conocimiento y permitirá “acercar la ciencia botánica a cualquier visitante”, siendo el recinto un “laboratorio vivo de biodiversidad”.

Catálogo científico digital

El nuevo jardín botánico incorpora una herramienta pionera: un catálogo científico digital con más de 250 fichas de especies, ilustraciones botánicas propias, información sobre hábitat, ecología, usos medicinales y distribución.

Cada planta cuenta con un código QR que enlaza a su información completa, elaborada en coordinación con la Universidad de Zaragoza, el Colegio Oficial de Farmacéuticos, especialistas en botánica aplicada y el Servicio Web municipal.

El visitante puede así recorrer el jardín con su móvil y acceder a contenido riguroso, accesible y visualmente atractivo.

Árboles y agua

Uno de los elementos más valiosos del jardín es su arbolado centenario, auténtico esqueleto verde del espacio. Se han preservado ejemplares de cedros, cipreses, plátanos, almeces, tilos, fresnos, pinos, ginkgos, robles y nogales, entre otros. La amplia pradera central se ha reconfigurado, incorporando árboles frutales.

El proyecto otorga al agua un papel vertebrador. Los antiguos canales se han reinterpretado como recorridos accesibles de agua continua, integrados con pasarelas metálicas niveladas que permiten cruzarlos con comodidad.

El gran estanque-ágora se convierte en el corazón del jardín: un espacio circular que está revestido con un elaborado diseño cerámico inspirado en la cenefa barroca de la Capilla de San Lorenzo del Pilar. El borde del estanque integra iluminación LED oculta y un diseño ornamental que enlaza con los bancos cerámicos históricos.

Todo el recorrido ornamental del agua funciona en circuito cerrado, garantizando un uso responsable.

Míticos bancos de azulejo. E.E.

Patrimonio

Los emblemáticos bancos de azulejo, datados en el primer cuarto del siglo XX, han sido minuciosamente restaurados y recolocados bajo la dirección artística de los ceramistas Fernando Malo y Frank Norton.

La reforma incluye también caminos accesibles y pasarelas niveladas, itinerarios podotáctiles para personas con discapacidad visual, señalética botánica y direccional, diseñada específicamente para el jardín, iluminación LED de bajo consumo, iluminación ornamental integrada en canales y estanque y mobiliario histórico restaurado y nuevos elementos móviles.

El jardín incorpora también un refugio de insectos construido con gaviones rellenos de materiales naturales como cañas, ladrillo aragonés, troncos perforados o cerámica decorada y un refugio de reptiles, adecuado para especies como lagartijas o eslizones.

Canales de agua del jardín botánico.

Colecciones botánicas

El jardín organiza sus plantaciones en más de una decena de colecciones, seleccionadas tanto por criterios botánicos como sensoriales y educativos.

Aromáticas y medicinales: plantas esenciales de la tradición farmacéutica (Lavandula, Salvia, Thymus…).

Gramíneas ornamentales: combinaciones ligeras que aportan textura y movimiento.

Colecciones ornamentales vivaces , de gran colorido estacional.

Acuáticas y de humedal, asociadas al estanque y canales.

Riparias en sombra fresca.

Alpinas , vinculadas a las coníferas del acceso.

Culinarias y comestibles , vinculadas a la horticultura tradicional.

Arbustos frutales y especies vinculadas a la cultura gastronómica local.

Trepadoras , que transforman los muros en elementos vivos.

Rosales Francisco Loscos, uno de los conjuntos emblemáticos del nuevo jardín.

En definitiva, la alcaldesa ha puesto en valor el enfoque verde y sostenible que honra la historia de Zaragoza y proyecta un modelo de ciudad “saludable, sostenible y accesible”.

Dos familiares de Fernando Loscos han estado en la presentación y han mostrado su agradecimiento al Ayuntamiento de Zaragoza y a todos los que han colaborado. Igualmente, ha recordado que llevan desde hace unos años trabajando en el bicentenario de su nacimiento en Samper de Calanda con varias acciones.

Por otro lado, este fin de semana, la Asociación Legado Expo 2008 denunció la desaparición de más de 800 árboles en el parque del Agua de Zaragoza. En este caso, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha confirmado que el Ayuntamiento tiene un plan de revitalización: “Tomaremos el informe y lo analizaremos. Venimos trabajando para impulsarlo y seguiremos. Cualquier buena idea la vamos a escuchar. El objetivo es volver a devolverle la vida”.

En cuanto a otros temas, la alcaldesa se ha mostrado optimista con la presentación de los presupuestos antes de final de año y ha asegurado que no ha habido interferencias por la influencia del Gobierno de Aragón.

También ha anunciado que habrá una nueva noria en Zaragoza, lista para la semana de Navidad.