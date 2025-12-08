Esta calle de Zaragoza estará casi 7 meses en obras para su reforma integral: "La inversión es de 700.000 euros"

Tras un puente de tres días en toda España, este martes 9 de diciembre regresa la rutina en las calles de Zaragoza. Con ella, el Ayuntamiento de la ciudad inicia el acopio de materiales y señalización de las obras de la reforma integral de la calle de Utrillas, en el distrito de Las Fuentes. Los trabajos permitirán ganar espacio para los peatones con aceras más anchas totalmente accesibles.

“La inversión es de 698.654 euros, IVA incluido, y la empresa adjudicataria que ejecutará los trabajos es Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera, que será la encargada de intervenir en una superficie de 1.936 m²”, ha explicado el concejal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano.

La actual calle de Utrillas cuenta con aceras muy estrechas y el grueso del espacio está ocupado por los coches. "Nuestro objetivo es crear una calle más amable para sus vecinos, segura y con mayor calidad ambiental", ha señalado Víctor Serrano.

La calle carece actualmente de ningún elemento verde. Sus dimensiones y accesos impiden la plantación de arbolado, pero la reforma incorporará parterres en diferentes puntos de la calle con arbustos y plantas vivaces.

La calzada y las aceras, por su parte, se proyectan a distinto nivel por seguridad debido al tráfico rodado que hace uso de la calle. Se propone trasladar al lado de los impares el estacionamiento y la reserva de carga y descarga y se genera una zona de aparcamiento para motos, bicis y VMPs.

Plano de las obras. Ayuntamiento de Zaragoza

La reforma se aprovechará para mejorar también la intersección con la calle Florentino Ballesteros, ejecutando orejetas que amplíen el espacio peatonal y la accesibilidad. En el subsuelo, se renovará toda la red de saneamiento y las canalizaciones de alumbrado. Además se eliminarán las farolas de las fachadas y se instalará iluminación con tecnología led en las aceras, de forma que se evitará la luz intrusa en los domicilios.

Información para los vecinos

Al igual que en otras reformas integrales en viales de la ciudad, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un canal de difusión gratuito a través de WhatsApp mediante el cual los vecinos, comerciantes y ciudadanos en general podrán consultar la información en tiempo real de los trabajos, así como las notificaciones de posibles incidencias que vayan a afectarles durante el transcurso de las obras (cortes puntuales de suministro de agua, accesos a las fincas, etc). Para acceder a dicho canal se puede hacer mediante el enlace directo https://whatsapp.com/channel/0029Vb7OIVyEVccEqUqQ4M0Y).

Las primeras afecciones suponen cortar la calle Utrillas, que quedará en fondo de saco y doble sentido de circulación para el acceso a los badenes y garajes afectados. El acceso de entrada y salida se hará desde Florentino Ballesteros y no habrá salida a Miguel Servet. Para ello, se prohibirá el estacionamiento en toda la calle Utrillas y en 22 metros de la calle Florentino Ballesteros, a la altura del número 14, para trasladar las reservas PMR y Correos, y otros 10 metros (entre la Calle Utrillas y el nº 20 de Florentino Ballesteros) para trasladar la reserva de carga y descarga.

"Esta reforma integral se suma a la que hemos ejecutado en el distrito, como la de la calle Belchite, y confirma la apuesta inversora que estamos realizando en Las Fuentes y el resto de barrios de la ciudad. Después de años de abandono, la mejora de las calles de nuestros distritos es una realidad", ha remarcado Serrano.