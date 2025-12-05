Zaragoza estrena el popular espectáculo de luces 'Boreal' y zanja la gran polémica: "Sigue la fórmula de otros eventos"

La concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, ha presentado este martes el gran espectáculo de luces navideño 'Boreal' de Naturaleza Encendida en el parque Grande. Un evento que la semana pasada levantó duras críticas entre los partidos de la oposición puesto que, tal y como lo denunciaron, "se ha cedido el suelo público gratis a una empresa" cuyas entradas se venden a partir de 15 euros.

Fernández, por su parte, ha respondido a las acusaciones asegurando que el expediente "cuenta con todos los informes perceptivos y vinculantes". Además, ha explicado que la fórmula utilizada "es la misma que se aplica desde hace años en otros eventos culturales como el Día del Libro o la Feria del Libro".

Algo que, ha insistido, "la ordenanza fiscal número 25 permite cuando se trata de iniciativas de interés cultural impulsadas por el Ayuntamiento".

Intereses políticos

La edil ha señalado que no se ha reunido directamente con los portavoces de la oposición, aunque el asunto "ya salió en comisión y se ha tratado en otras ocasiones", recordando que la misma polémica se produjo el año pasado. "Creo que claramente hay un interés político detrás. No quieren que hagamos programación cultural, y menos cuando es exitosa", ha acusado.

PSOE, Vox y Zaragoza en Común dejaron clara su denuncia ante la ocupación de "cientos de metros" de un espacio público con unas entradas que alcanzan los 18 euros en adultos. Algo que, sin embargo, Fernández ha rebatido asegurando que existen descuentos aplicables y que el montaje forma parte de una programación navideña "familiar y muy demandada".

Prueba de ello fue 'Luzir' el año pasado, con más de 84.000 asistentes. Algo que, para la edil, prueba que Zaragoza "responde muy bien a las iniciativas culturales al aire libre".

Fernández ha insistido en que 'Boreal' es un espectáculo "testado y con éxito en otras ciudades y países", centrado en la naturaleza y los animales, y concebido en Zaragoza como una experiencia luminosa en plena Navidad.

Boreal

Naturaleza Encendida se realiza en varias ciudades españolas, como Madrid, Sevilla, Córdoba y Barcelona, y ha cambiado de ubicación entre ediciones (por ejemplo, del Real Jardín Botánico al Parque Enrique Tierno Galván en Madrid). En cada espacio, el recorrido propone descubrir diferentes aspectos de la biodiversidad, como insectos, aves, plantas o hongos, a través de figuras luminosas y efectos que evocan un cuento de hadas.

Eso sí, el 'show' en Zaragoza no tendrá nada que ver con ninguno de los anteriores. Según han explicado desde la empresa a este diario, el parque José Antonio Labordeta se convertirá en el hogar de Papá Noel a través de la luz y la naturaleza.

Y es que, los grandes protagonistas serán las auroras boreales y la magia de la Navidad. Las instalaciones artísticas cuentan con tecnología avanzada y un recorrido inmersivo que une naturaleza, hielo y fantasía que transportará a los ciudadanos al propio Polo Norte.

El visitante se convierte en protagonista de un viaje sensorial que durará, aproximadamente, 45 minutos y está diseñado para resaltar la belleza natural y concienciar sobre su preservación. Las primeras visitas comenzarán a las 18.00 y la última será a las 20.15, con una espera de 15 minutos entre grupos.

Esta experiencia estará disponible durante todo el mes navideño, desde el 5 de diciembre hasta el 7 de enero. Las entradas ya han salido a la venta con un precio de 15 euros por niño (16,5 con gastos de gestión) y 17 euros por adulto (18,5 euros).