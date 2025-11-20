La XXX Edición del Concurso Oficial de Tapas de Zaragoza y Provincia ya ha desvelado a sus 59 finalistas
La semifinal tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de noviembre, en el Centro de Formación de la Asociación Profesional de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia.
Más información: Zaragoza busca su mejor tapa entre 153 establecimientos: vuelve el concurso de tapas más antiguo de España
El Concurso Oficial de Tapas de Zaragoza y Provincia ya conoce a los 59 establecimientos clasificados para la semifinal que se celebrará los días 24, 25 y 26 de noviembre en el Centro de Formación de la Asociación Profesional de Empresarios de Cafés y Bares 'Sabor de Hostelería'.
En estos tres días, los cocineros semifinalistas elaborarán la tapa clasificada en cada una de las modalidades en las cocinas del Centro, la cata por parte del jurado será anónima. El jurado estará integrado por diferentes profesionales relacionados con el mundo de la gastronomía y la restauración.
El presidente de la Asociación, José Maria Marteles, ha señalado el nivel que ha habido entre los participantes de este año: "Ha sido especialmente alto y la creatividad de los participantes y la acogida del público demuestra la excelente salud del sector hostelero en Zaragoza y su provincia".
Entre todos los semifinalistas se seleccionarán a los 25 establecimientos que competirán en la final (veinte tapas y cinco banderillas), que elaborarán su creación la mañana del 1 de diciembre en el complejo AURA, ante un jurado profesional cuya composición se desvelará en los próximos días.
Semifinalista en modalidad de tapa:
- AMBROSIO Y JUSTINO con “Y yo qué sé” (ZARAGOZA)
- LA POLLERÍA SAN PABLO con “Alganchofa” (ZARAGOZA)
- DÍDOLA CAFÉ con “Pastel de Otoño” (ZARAGOZA)
- LA DORIS GASTROBAR con “La que quiso ser y no le dejaron” (ZARAGOZA)
- LA PATA NEGRA con “Falsa amanita” (ZARAGOZA)
- TABERNA LA MARTINGALA con “La martingala en velero” (ZARAGOZA)
- BASHO CAFÉ con “El Guirlachico” (ZARAGOZA)
- VÉRTICO con “Ssam de Panceta Ibérica” (ZARAGOZA)
- LA GRILLERA con “Pepito de Cristal” (ZARAGOZA)
- LA TABERNITA con “Canelón Tabernita” (ZARAGOZA)
- BONHOMIA GASTROBAR con “Secreto Aragonés” (ZARAGOZA)
- BIRABOLA con “El mañolito” (ZARAGOZA)
- GASTROBAR TONIK con “¿Y ahora qué hago con las galeras? (ZARAGOZA)
- EL BOSQUE DE BRUBA con “Cachopo Teryhuerta” (ZARAGOZA)
- CERVECERÍA NAVARRO 3 con “Tradición y rebeldía” (ZARAGOZA)
- LOS SABORES DE MI TIERRA con “Buñuelo de Plátano” (ZARAGOZA)
- ENVERO GASTRO WINE con “Mil hojas de Ternasco” (ZARAGOZA)
- BAR LA PEÑA con “Libre desde el campo hasta el mar” (ZARAGOZA)
- LA PETACA con “Gougère taurino con aire marino” (ZARAGOZA)
- VERMUTERÍA LACLAUPAULE con “Pollestino enfurecido” (ZARAGOZA)
- ZIPI Y ZAPE con “Croqueta Zipi” (ZARAGOZA)
- RESTAURANTE NÓMADA con “Gofre Nómada” (ZARAGOZA)
- POME con “Txuvaca” (ZARAGOZA)
- CASA NOGARA con “Bombón Otoñal” (ZARAGOZA)
- FÍGARI con “Perla de Aragón” (ZARAGOZA)
- LA FLOR DE LIS con “La jota” (ZARAGOZA)
- BAR LORAS XLOX con “Guardia Civil 3.0” (MARÍA DE HUERVA)
- RESTAURANTE CHEF EMILIO con “Festival de Setas” (CUARTE DE HUERVA)
- FLASH ALAGÓN con “Frisel” (ALAGÓN)
- ALGO PASA CON MERY con “Díselo con Flores” (VILLANUEVA DE GÁLLEGO)
- LA MAZUELA GASTROBAR con “Mar y Huerto” (CARIÑENA)
- ASTORIA SPORT MUSIC con “Susurros de Otoño” (CARIÑENA)
- LA CANTINA con “La Cantina” (CARIÑENA)
- RESTAURANTE 8.0.1 GASTRO & WINE/TIERRA DE CUBAS con “Croqueta de Tierra de Cubas” (CARIÑENA)
- CAFETERÍA MAMA DOLORES con “El Soguero” (CALATAYUD)
- EL PESCADITO FRITO con “Canastilla de Buñuelos” (CALATAYUD)
- POSADA ARCO DE SAN MIGUEL con “Trampantojo de Fuet Bilbilitano y pan” (CALATAYUD)
- HOTEL GLOBALES CASTILLO DE ALLUD con “Panni puri relleno de berenjena asada, tomate seco y tartar de trucha del río piedra” (CALATAYUD)
Semifinalistas en modalidad de banderilla:
- LA BARRICA DE NAO con “La Gilda es una caña” (ZARAGOZA)
- BOCATERÍA BOCATART con “Bolero de Zaragoza” (ZARAGOZA)
- TABERNA LA QUINTA con “Txipillón” (ZARAGOZA)
- RESTAURANTE EL BURGOLÉS con “Gilda especial de la casa” (EL BURGO DE EBRO)
- SOHO VERMUT & COPAS con “Gilda Soho” (ZARAGOZA)
- CAFÉ CENTRAL con “Gilda Negra” (ZARAGOZA)
- BARRACUDA TAVERN con “Langostino Gagarín” (ZARAGOZA)
- ESIXTO con “Rosa” (ZARAGOZA)
- LA TÍPICA TASCA con “El típico matrimonio” (ZARAGOZA)
Semifinalistas ganadores distritos saborea nuestros barrios:
- NEUTRO TAPAS con “Ostras Maño” (ZARAGOZA)
- LA CAVA con “Taconaco” (ZARAGOZA)
- RESTAURANTE MAZMORRA con “El Beso del Cordero” (ZARAGOZA)
- LA FLOR AZUL con “Rolling de Boquerón” (ZARAGOZA)
- OISI DON GOURMET con “La detenida” (ZARAGOZA)
- LA ESTRELLA con “Tartaleta de Pulpo Caramelizada” (ZARAGOZA)
- BAR RESTAURANTE CANDELAS con “Gorrinico en lago blanco” (ZARAGOZA)
- RESTAURANTE BISTRÓNOMO con “Buñuelo de Cierzo” (ZARAGOZA)
- LIETO CASA DE APERITIVOS con “Alcachofa del Atlántico” (ZARAGOZA)
- EL AMBIGÚ con “Bocado Salvaje” (ZARAGOZA)
- LA HORA MONTECANAL con “Mar de Cristal” (ZARAGOZA)
- ASADOR LOS CÁNTAROS con “Vieira Ibérica” (ZARAGOZA)