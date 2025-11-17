Zaragoza mejorará los puentes más importantes de la ciudad: mayor seguridad, iluminación y embellecimiento de la ciudad

Zaragoza mejorará los puentes de la ciudad como símbolo de identidad. El Ayuntamiento da el primer paso para desarrollar proyectos para los puentes de Hierro, Piedra, Voluntariado, Cogullada y desembocadura del Huerva a través de una revisión rutinaria y periódica.

Para ello, el Servicio de Conservación de Infraestructuras va a lanzar un contrato para la redacción de proyectos por valor de unos 200.000 euros que prevén estar listos en unos cuatro meses, y destinará un total de "7.025.000 euros cuando se desarrollen todos los proyectos".

Así lo ha explicado el concejal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano: "Por primera vez hay una estrategia global que no son solo partidas en materia de mantenimiento, sino que obedecen a encaminar una estrategia que permita invertir en mejoras de estética, iluminación o embellecimiento de la ciudad", ha resaltado.

Asimismo, dentro de estos proyectos "se incluirán las propuestas de mejora de la iluminación ornamental y funcional para optimizar la actual iluminación y buscar la eficacia energética".

El contrato para este análisis y propuesta de intervención se divide en cuatro lotes. La primera, la reparación del puente de carretera de Cogullada sobre el ferrocarril, donde se prestará especial atención a puntos que se señalan como los descorchones que pueden provocar la corrosión de la armadura.

También se trabajará en la impermeabilidad del puente desde el tablero para evitar filtraciones o el estado de las barandillas, entre otros posibles deterioros.

En este caso, como ha indicado Serrano, "hay una inversión muy potente, de 4.000.000 y se va a poner énfasis especial por la corrosión que sufre".

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, y el portavoz del grupo municipal de Vox, Julio Calvo.

También se abordará la mejora de las pasarelas del Voluntariado, con la inspección de los focos de corrosión en distintos elementos como barandillas o el análisis de la rotura de cristales de los parapetos laterales.

A su vez, se incluye la reparación y mejora del Puente de Hierro, donde se prestará atención a la pérdida de tratamiento protector, sobre todo en las superficies pintadas de color azul.

También se analizará la desembocadura río Huerva y su estado de acristalamiento. Y por último, el anteproyecto de mejoras del Puente de Piedra, que, al tratarse de un Bien de Interés Cultural, se realizará un informe técnico que sirva para la realización de consultas previas a la Comisión Provincial de Patrimonio.

En este caso, tal y como ha indicado el consejero, habrá actuaciones concretas: "Por su desgaste en sillería, grietas, vegetación no deseada, erosión, desgaste o desprendimiento", ha indicado.

Así, esta primera fase se centrará en realizar inspecciones especiales, que incluirán medios de elevación, drones, o medios acuáticos.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de Vox, Julio Calvo, ha indicado que son medidas que "tanta falta hacen en algunos casos". Así, en esa misma línea, ha afirmado la importancia que tienen estos proyectos: "Hay que esforzarnos para que tengan la mejor imagen para los visitantes", ha añadido.

Segunda fase

Mientras, en la segunda fase, los adjudicatarios deberán redactar el proyecto técnico para la mejora y puesta en valor de cada uno de los puentes.

En ellos se describirán los trabajos y se definirán las condiciones, lo que implica el diseño, justificación y documentación necesarios para definir, a nivel constructivo, las obras correspondientes de posibles reparaciones de los puentes.

A estos se incluirán los trabajos como "la red de abastecimiento de agua, el saneamiento, el alumbrado público, los pavimentos de las calles, así como las canalizaciones de servicios privados".

Asimismo, deberán establecerse las comunicaciones con organismos afectados (Confederación Hidrográfica del Ebro, Adif...) para que tengan constancia de la redacción de los proyectos y puedan establecer condiciones técnicas.

Para la redacción de los proyectos, se partirá de las propuestas de actuación de los informes de inspección de puentes, desarrollados por los técnicos del Servicio de Conservación de Infraestructuras.