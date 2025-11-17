Multan con 2.000 euros a un Telepizza a 10 minutos del centro de Zaragoza: sobrepasó el nivel de ruido

Zaragoza es una ciudad con mucha vida. La capital de Aragón es conocida por su rica oferta gastronómica y la animada vida que se respira en sus calles, especialmente en zonas céntricas donde bares y restaurantes son parte del pulso diario.

Sin embargo, esta vitalidad a veces entra en conflicto con la calidad de vida de los vecinos, especialmente cuando la gran oferta de locales y restaurantes sobrepasa los límites establecidos. Ejemplo de ello ha sido el restaurante Telepizza, ubicado en la calle Miguel Servet, 33, que será sancionado con 2.000 euros por superar los niveles máximos de ruido permitidos.

Así figura en el orden del día de la gerencia de Urbanismo, que se celebra este lunes 17 de noviembre, donde se detalla que el establecimiento, cuyo titular es T.C. Gestores Contables y Fiscales S.L., habría sobrepasado en 7,6 decibelios el límite acústico fijado por la normativa municipal.

No ha sido este el único establecimiento conocido que ha sido sancionado por el Consistorio. En la calle Lasierra Purroy, 43, la gerencia ha impuesto una multa de 1.000 euros al local Doner kebab Estambul.

El motivo, según señala, es que el local no contaba con la licencia de funcionamiento necesaria para llevar a cabo la actividad.

También será sancionado el restaurante El Carnívoro, ubicado en la calle Jerónimo Zurita. Según consta en el orden del día el establecimiento tenía una dedicación distinta a la que corresponde la licencia, por lo que podría recibir una multa de hasta 600 euros.

Por el mismo motivo han sido sancionados otros dos locales más: Sacuanjoche, en la calle Maestro Marquina, y Ni en tu casa ni en la mía, ubicado en la calle Nuestra Señora de Valvanera. Ambos establecimientos podrían recibir una multa de hasta 900 euros.