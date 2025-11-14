Confirmado por el Gobierno de Aragón: más de 65.000 afectados por un doble cobro del impuesto de las aguas

Un error en la validación de los ficheros del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR), el sustituto del polémico Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA), ha provocado miles de cobros por duplicado en Zaragoza capital.

El Gobierno de Aragón confirma que hay 65.372 afectados, aunque las cantidades cobradas de más se repondrán "de oficio" entre este viernes y mañana sábado. Esto quiere decir que los ciudadanos no tendrán que hacer nada para reclamar estas cuantías.

Tanto es así que desde el Departamento de Medio Ambiente y Turismo confirman que "ya se han empezado a devolver", por lo que la incidencia debería quedar resuelta en las próximas horas.

El doble cobro ha provocado un gran revuelo entre los afectados. La Unión de Consumidores de Aragón (UCA) ha empezado a recibir llamadas desde las 9.00. "Al principio creíamos que era cosa de un banco concreto, pero luego hemos visto que afectaba a más", cuenta su presidente, José Ángel Oliván.

Ha sido entonces cuando se han dado cuenta de que el error no estaba en las entidades de cobro sino "en el Instituto Aragonés del Agua".

Oliván recomienda a todos los contribuyentes que revisen su cuenta corriente para ver si se han visto o no afectados. "Si se han producido otro tipo de daños también deberían ser asumidos", argumenta.

Con esto se refiere a las cuentas que se hayan podido quedar en rojo. "Estamos hablando de recibos que, en ocasiones, pueden superar los 100 euros. También ha podido darse el caso de que se ha cobrado dos veces el IMAR, la cuenta se ha quedado a cero y no se han podido cargar otros recibos o se han producido descubiertos", agrega.

El impuesto en cuestión tiene una parte fija de 4,62 euros al mes, pero los problemas vienen con la variable. Para los consumos domésticos de 0 a 6 metros cúbicos se establece un precio de 0,35 €/m3, mientras que a los hogares que se mueven entre los 6 y los 20 se les reclaman 0,82.

Cuando se superan los 20 metros cúbicos, el tramo variable se dispara hasta los 1,37 euros, y es ahí donde colectivos como las familias numerosas salen perdiendo.

Este año, el IMAR ha vuelto a cobrarse sin bonificaciones para estos núcleos. La falta de presupuestos ha hecho que las reducciones anunciadas por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad de 2024 sigan congeladas por segundo año consecutivo.

La aplicación del principio de 'quien contamina, paga' sin tener en cuenta el número de personas por hogar hace que el sustituto del ICA siga castigando a las viviendas con más miembros, un problema que ha sido denunciado en repetidas ocasiones por colectivos como 3ymás, que lo consideran "discriminatorio".

El cobro

La nueva factura que se ha comenzado a cobrar en Zaragoza va, como siempre, por tramos. La llamada Zona 1 de Zaragoza -que abarca la margen izquierda, el Casco y La Almozara- se le reclamarán los consumos de enero a diciembre de 2024, mientras que la Zona 2 -Las Fuentes, San José, Torrero y La Paz- tendrá que responder por los de noviembre de 2023 a octubre de 2024.

En el caso de la Zona 3 -Las Delicias, Oliver, Universidad, Centro, Casablanca y los barrios del sur- los cargos se centrarán en el periodo comprendido entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024.

En todos los casos, los contribuyentes tienen desde este pasado 17 de octubre hasta el 17 de diciembre para pagar sus facturas de forma voluntaria. En el caso de deudas domiciliadas, los recibos serán cargados en cuenta bancaria durante el período voluntario de pago, y la entidad financiera emitirá el correspondiente justificante de pago.