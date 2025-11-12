Zaragoza reforzará la seguridad en los puntos más peligrosos del tranvía: barandillas a lo largo del trazado y más señalización

La Policía Local registró 3.060 siniestros viales durante 2024 en Zaragoza. En esos accidentes hubo 132 heridos graves, 995 leves y dos fallecidos, entre ellos una menor que perdió la vida en la parada de tranvía de Romareda.

Fue a raíz de este trágico siniestro cuando el Ayuntamiento encargó un estudio a IDOM, sufragado por los Tranvías de Zaragoza, en hasta tres zonas de la ciudad por donde pasan los convoys. Estas son Romareda, Universidad y Actur.

Todavía no está terminado el análisis, pero ya se han arrojado algunas ideas que podrían reducir el riesgo entre peatones y el transporte público. Por ejemplo, en la parada situada frente al hospital universitario Miguel Servet ya se ha planteado la posibilidad de rediseñar los pasos de cebra o, incluso, reducir la distancia entre el arcén y las vías del tranvía (lo que evitaría cierto peligro en caso de que algún ciudadano sufriera una caída).

Unas obras y medidas de seguridad cuya implantación dependerá paralelamente de los trabajos de construcción de La Nueva Romareda Ibercaja Estadio, donde se pretende crear una plaza que dé acceso al campo.

En el barrio del Actur, donde el recorrido del tranvía cuenta con unas 14 paradas, se han planteado también algunas medidas que reduzcan el riesgo de accidentes. Una de ellas, según ha podido confirmar este diario, será la colocación de barandillas que delimiten el trazado de los convoyes por el que concurren, paralelamente, paradas de autobús.

Por ejemplo, en las marquesinas a lo largo de la calle Gertrudis Gómez de Avellaneda -que a las espaldas tienen las vías del tranvía- se colocará un vallado del mismo estilo que separa la carretera y las paradas del tranvía en la zona. Con ello se pretende reducir posibles atropellos por despistes o por cruces indebidos sobre las vías.

Tramo del carril bici en la plaza San Francisco que sobrepasa las vías del tranvía. Google Maps Zaragoza

El tercer punto negro, ubicado en el distrito Universidad, es la plaza San Francisco. Esta zona ha sido protagonista de un extenso debate, no solo por los accidentes que han tenido lugar en el entorno, sino por el peligro del trazado del carril bici.

Este, a diferencia de otras zonas como Gran Vía o en Emperador Carlos V, está situado entre el paso del tranvía y la carretera. Además, el carril sobrepasa en hasta cuatro puntos las vías de los Urbos 3, hecho que han puesto en duda en más de una ocasión desde los partidos de la oposición.

Desde Vox han llegado incluso a pedir su eliminación y desde Zaragoza en Común han insistido en que el trazado se debe modificar, aprovechando las obras de Pedro Cerbuna para hacer el recorrido en esa vía. Propuesta que fue descartada por los técnicos municipales a la hora de planificar la reforma en la vía.

Si se eliminará o modificará es algo que todavía no se ha tomado una decisión contundente. Aunque por el momento, según los técnicos que han elaborado el estudio, lo que se pretende llevar a cabo en la zona es un refuerzo de la señalización.

Algo en lo que desde el Ayuntamiento llevan trabajando ya meses, con la colocación de balizas luminosas en las cuatro entradas que sobrepasan las vías del tranvía, así como con la instalación de los avisos acústicos y las señales luminosas que avisan de que se acerca el convoy.