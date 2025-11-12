Cuarte de Huerva pide habilitar subvenciones directas y sistemas de autoprotección contra las inundaciones

Así quedó el Jardín del Monasterio de Cuarte de Huerva tras las fuertes lluvias de septiembre E. E.

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ya está elaborando un estudio hidrológico detallado que busca minimizar los daños provocados por las inundaciones en los municipios zaragozanos de Cuarte, Cadrete, María de Huerva y Santa Fe.

Así se anunció este martes tras la reunión celebrada en la sede del Gobierno de Aragón, en la que estuvieron el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López; el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Carlos Arrazola, personal técnico y los alcaldes de los municipios afectados durante el último episodio del pasado 28 de septiembre.

En el encuentro, todas las administraciones han acordado avanzar en una estrategia coordinada para minimizar los daños causados por las inundaciones, que en los últimos años han afectado gravemente a estas zonas urbanas.

El estudio hidrológico detallado, cuyo resultado estará disponible a lo largo del primer trimestre de 2026, tiene como objetivo modelizar distintos escenarios y definir posibles actuaciones sobre el terreno. Este análisis incluirá también posibles soluciones y tendrá en cuenta las propuestas y observaciones trasladadas por los ayuntamientos, entre ellas las incorporadas por Cuarte de Huerva tras revisar y ampliar su propio estudio previo.

En paralelo, se ha constituido un grupo de trabajo técnico que se reunirá cada dos o tres meses para hacer seguimiento de los avances y coordinar futuras intervenciones.

Subvenciones directas

Desde el Ayuntamiento de Cuarte de Huerva, la alcaldesa Elena Lacalle ha planteado varias medidas complementarias para reforzar la seguridad ciudadana a corto plazo. Entre ellas, la necesidad de habilitar subvenciones directas para que los vecinos puedan adoptar soluciones de autoprotección en sus viviendas, locales o garajes hasta que las actuaciones estructurales en los cauces estén plenamente operativas.

Además, el Consistorio está evaluando la adquisición y distribución de sistemas de autoprotección comunitarios que puedan instalarse de forma preventiva en las zonas más vulnerables del municipio. Estas herramientas permitirían una respuesta más ágil y eficaz en caso de emergencia, reduciendo el impacto sobre los bienes y las personas.

A estas iniciativas se suma la limpieza preventiva del cauce del río Huerva, que ya está en marcha, con el objetivo de garantizar su capacidad de evacuación ante futuros episodios de lluvias torrenciales, como los ocurridos en septiembre de 2025 y julio de 2023.

Lacalle ha destacado la necesidad de que "todas las administraciones actuemos con responsabilidad y con visión de futuro. En Cuarte hemos sido proactivos, hemos hecho nuestros deberes y ahora exigimos que la respuesta global esté a la altura del problema. Los vecinos no pueden esperar más".