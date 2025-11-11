La RFEF visita Zaragoza para conocer de cerca la evolución de La Nueva Romareda de cara al Mundial 2030

A pesar de la situación deportiva del Real Zaragoza, colista de Segunda División, la capital de Aragón sigue con la mirada puesta en el 2030. Esta misma mañana un equipo técnico de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha visitado Zaragoza para conocer la evolución del proyecto aragonés como una de las sedes de la XXIV Copa Mundial de la FIFA que acogerán España, Portugal y Marruecos.

Este encuentro se enmarca dentro de los protocolos de supervisión rutinaria y se ha centrado fundamentalmente en el seguimiento y monitorización estructural del nuevo estadio zaragozano, La Nueva Romareda.

El interés principal de la visita se ha focalizado sobre todo en conocer de cerca el progreso de los trabajos de construcción del nuevo estadio de fútbol, donde se han detallado las actuaciones ya acometidas y las fases constructivas que se encaran a partir de ahora, con la estructura del Gol Sur levantándose y el resto de la parcela encaminada a ir consolidando la base del futuro equipamiento.

El equipo de la RFEF ha estado encabezado por Eduard Dervishaj, su director de Relaciones Internacionales y nuevo responsable desde mayo de este año por parte de la federación española para la cita mundialista. Dervishaj, con más de 35 años de experiencia en el fútbol internacional dentro de la FIFA, la UEFA y la Federación Albanesa de Fútbol.

Esta visita ordinaria de trabajo ha estado guiada por el interlocutor de la sede zaragozana y consejero de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, quien ha contado con el director gerente de la Sociedad La Nueva Romareda, Martín Fuica, y el presidente de la Real Federación Aragonesa de Fútbol (RFAF), Manuel Torralba, así como distintos técnicos municipales y responsables de la contrata y de la consultora de ingeniería que lideran la construcción del nuevo estadio.

Asimismo, los equipos técnicos de la RFEF han querido conocer de cerca el Ibercaja Estadio, como ejemplo de la gestión eficiente y compromiso institucional, que ya ha sido visitado por otros clubes y ciudades españolas y europeas como ejemplo de infraestructura singular.