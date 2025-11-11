Alerta en Zaragoza por la presencia de ratas en Salamero e Independencia: "Se meten por huecos llenos de suciedad"

La aparición de ratas no da tregua en Zaragoza. Tras ser vistas en la plaza de Los Sitios, la de San Francisco, el Gancho o solares abandonados del Actur han vuelto a hacer acto de presencia en pleno centro. Concretamente, en la plaza de Salamero y el mismísimo paseo de la Independencia.

Ratas en el centro de Zaragoza EL ESPAÑOL

Desde el Ayuntamiento aseguran que el aviso sobre la presencia de roedores en esta zona fue comunicado por el AMPA del colegio Escolapias el pasado viernes. Ese mismo día, los técnicos municipales iniciaron las labores de control, colocando raticidas en distintos puntos de la plaza Salamero con el objetivo de eliminar la plaga y prevenir su reaparición.

Asimismo, recuerdan que la presencia de ratas en la zona se debe, "principalmente", a los restos de comida que algunas personas dejan en la vía pública. Estos desperdicios actúan como fuente de alimento para los roedores, "favoreciendo su proliferación", afirman.

Imágenes del raticida colocado en diversos puntos de la plaza Salamero. E.E Zaragoza

El pasado viernes tuvieron varias 'apariciones estelares', pero cada vez son más los vecinos que se las han encontrado de paseo por la ciudad. "Y no ahora, sino ya desde hace un mes", advierten. Así lo cuentan los responsables de los establecimientos de Salamero. También los vecinos, acostumbrados a divisarlas desde su balcón. "Una clienta me dijo que tuviera cuidado y no dejara abierta la puerta del local", recuerda uno de los comerciantes.

Del mismo modo, trabajadores de 'La Algodonera’, una de las tiendas con más solera de la plaza, reconocen haber visto hace cosa de un mes a los roedores por la calle del Teniente Coronel Valenzuela: "Cuando me lo dijo mi compañera salí a la calle y la rata se fue corriendo", afirma uno de ellos.

Así, continúa explicando que el animal se metió por un agujero de una de las entradas del parquin de la plaza: "Se meten por esos huecos, que están llenos de suciedad", agrega.

El tema va de boca en boca, aunque no todos los negocios se han topado con estos indeseados 'vecinos'.

Este, en todo caso, no ha sido el único sitio donde los roedores se han dejado ver recientemente. El aumento de ratas llega desde hace tiempo a zonas como la calle Mayor o los alrededores de la plaza de San Pedro Nolasco: "Aquí también hay, sobre todo a primeras horas de la mañana", confesaba Luis, residente de la zona.

Lo mismo sucede en el parque Bruil, cuando hace unos meses un padre también denunciaba la misma situación: "Ya no se puede disfrutar, mi hija llega tarde a casa y no puede pasar por ahí", criticaba.

La respuesta del Ayuntamiento

En respuesta, desde el Consistorio se han llevado a cabo diferentes medidas desde hace tiempo. El Ayuntamiento aumentó el presupuesto para estas causas en los últimos años, pasando de los 70.000 euros de 2016 a los 115.000 euros de 2019 y los 420.000 de este 2025.

Además, desde Medio Ambiente inciden en la necesidad de no tirar basuras fuera de los contenedores, un comportamiento que puede acarrear sanciones de 3.000 euros y que agrava todavía más el problema, así como el abandono de solares o edificios sin mantenimiento, que favorecen la presencia de ratas.

Del mismo modo, insisten en la prohibición de alimentar animales en la vía pública, ya que los restos sirven de alimento y facilitan la propagación de roedores y cucarachas.