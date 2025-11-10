Zaragoza firmará la adhesión al sistema Viogén el próximo 24 de noviembre: la entrada será efectiva en 2026

El próximo 24 de noviembre el Ayuntamiento de Zaragoza y la delegación del Gobierno de España en Aragón firmarán la tan esperada entrada de la capital de Aragón al sistema Viogén. Así lo ha anunciado este lunes la alcaldesa Natalia Chueca, durante el pleno extraordinario para condenar "firmemente" el asesinato de Eugenia Mercedes y reafirmar el compromiso del Consistorio en la lucha institucional contra la violencia hacia las mujeres.

Lo hacen tras años de tiras y aflojas entre ambas partes. Una negociación que no ha sido "nada fácil" y que, según ha asegurado la regidora, ha salido adelante "gracias al trabajo y el esfuerzo del Partido Popular para que Zaragoza se sume a este sistema".

Según el pacto acordado, la capital asumirá el 30% de los casos considerados de nivel bajo, unas 460 mujeres de un total de 1.534, según los últimos datos oficiales. Así, y según las últimas condiciones interpuestas por el Ministerio del Interior, su protección y la de aquellas víctimas que pasen a riesgo medio se mantendrá bajo la tutela de la propia Policía Local para evitar su "re-victimización".

El cambio se aplicará de forma progresiva durante los próximos meses, lo que permitirá a los agentes locales recibir la formación necesaria para acceder a la herramienta estatal que centraliza toda la información sobre los casos de violencia de género.

Así, el próximo 24 de noviembre se celebrará la Junta Local de Seguridad que pondrá fin a seis años de negociación entre instituciones. Eso sí, la entrada al sistema no se hará efectiva hasta el 2026.

El documento, una vez firmado, será remitido a la Secretaría de Estado de Seguridad para poder formalizar la adhesión. Así, el paso definitivo se dará, según los tiempos habituales, entre diciembre y enero, lo que sitúa la entrada al sistema de Zaragoza para el próximo año.