Zaragoza sigue sumando vecinos: ya tiene 727.475 habitantes y casi un 17% son extranjeros

Zaragoza sigue sumando nuevos vecinos. La capital de Aragón ya ha alcanzado su récord de población empadronada con 727.475 habitantes.

Lo hizo durante el mes de octubre, superando así la cifra registrada el 1 de enero de 2024 cuando todavía se rozaban los 705.000 habitantes. Lo ha anunciado el concejal de Participación Ciudadana, Alfonso Mendoza, quien ha señalado que el 16,8% de los ciudadanos ya son extranjeros.

En cifras más concretas, a fecha de octubre, viven en Zaragoza 122.399 extranjeros. Son casi 10.000 más que los que se registraron a comienzos de este año.

En cuanto al país de procedencia, la mayoría son de Rumanía (23.455). Bastante por debajo les siguen los colombianos (13.662), los nicaragüenses (10.647) y los marroquíes (7.721).

Más colombianos y venezolanos

De estos, se ha notado un "notable" crecimiento de los ciudadanos procedentes de Colombia, siendo actualmente 3.273 más que en 2024. Le sigue muy de cerca el número de venezolanos que han llegado a Zaragoza en el último año y medio: unos 2.453 más registrados.

Estos son los países más representados, pero el padrón deja también otros datos curiosos, que reflejan que Zaragoza es una ciudad inclusiva y acogedora. Hay un habitante procedente de un país tan lejano como Bután, otro de Azerbaiyán y otro de Maldivas, además de dos vecinos de Fiji, Jamaica y Burundi.

Además, el mayor número de personas extranjeras reside en el barrio de Delicias (que también es el más poblado de la ciudad). En esta zona son unos 28.408 ciudadanos de otro país, mientras que en San José (el segundo barrio con más foráneos) roza los 14.000.

Mientras, los que cuentan con un menor número de habitantes son Casablanca (10.073), Santa Isabel (13.399) y Miralbueno (14.402).

En cuanto a los barrios rurales, el más poblado es Casetas, con 7.453 vecinos, seguido de Garrapinillos (5.881) y Montañana (3.024), mientras que en el otro extremo se sitúa Torrecilla de Valmadrid, con tan solo 19 vecinos.

Hay más zaragozanas

Mendoza ha explicado que, atendiendo a la revista Cifras 2025 (con datos a 1 de enero de este año), las mujeres representan un poco más de la mitad de la población zaragozana al alcanzar un 52 %, frente al 48 % de hombres. Ellas tienen también una edad media superior, con 46 años frente a a los 43 de ellos.

La mayoría, el 60%, son de Zaragoza, mientras que el 19 % proceden de otras Comunidades y solo un 5 % de otros puntos de Aragón.

En cuanto a los indicadores, destaca la tasa de envejecimiento con un 178 % frente al índice de infancia que se ubica en un 13 %.

La Almozara, con una población de 30.002 habitantes a fecha de 1 de enero de este año, es el barrio más envejecido con una tasa de envejecimiento que alcanza el 298 %, seguido, casi al mismo nivel, por el Centro (297 %) o el Casco Histórico (206 %). En el lado contrario de la balanza, se encuentran los barrios con mayor población joven e infantil, como Distrito Sur, que tiene un índice de juventud del 400% y un índice de infancia del 27 %.