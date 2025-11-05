Un gran manto de luz cubrirá el paseo de la Independencia por Navidad: serán 500 metros con guirnaldas y estrellas colgantes

Las 'estrellas rotas' del paseo Independencia se sustituirán por un 'techo luminoso' con guirnaldas y estrellas colgantes. E.E Zaragoza

La Navidad volverá a Zaragoza en unas semanas. Será el 29 de noviembre cuando la ciudad se ilumine con el tradicional encendido, que este año se hará desde plaza España, tal y como lo ha anunciado la alcaldesa Natalia Chueca en una entrevista en Onda Cero.

Pero no solo habrá una nueva ubicación, sino que, además, el brillo será diferente. Por lo menos en paseo de la Independencia, donde la decoración cambiará por completo.

Tal y como lo avanzó este diario, atrás quedarán las tradicionales "estrellas rotas" que desde 2020 forman parte del alumbrado navideño de la ciudad. El arquitecto zaragozano Sergio Sebastián diseñó este decorado con el que quiso honrar a las víctimas de la Covid-19.

Estas simbólicas luces se sustituirán por una "espectacular" iluminación que llenará de luz el centro de la ciudad. Este año se colocará un 'techo luminoso' de luz LED dorada que brillará por todo el paseo. Medirá unos 500 metros de largo y estará formado por 84 unidades de guirnaldas colgantes (cada 6 metros) y estrellas brillantes (cada 20 metros).

La decoración se montará por la noche, de 0:30 a 4.30, y tiene un coste de 226.800 euros (el presupuesto total de la iluminación navideña es de 1.197.486,18 euros).

Se pretende, además, que esta decoración sea la protagonista y el centro de todas las miradas durante el encendido (de ahí la nueva ubicación). Por ello, la regidora, acompañada por la alcaldesa infantil, pulsará el botón de la Navidad desde la plaza España mirando al paseo de la Independencia.

Durante el encendido navideño será necesario cortar el tráfico rodado y el tranvía. Las líneas de bus que pasan por la zona modificarán su recorrido, a excepción de la 38 y la 35 que ya cuentan con un trayecto paralelo por las obras de San Miguel.

Más novedades

El corredor de la luz volverá a Zaragoza con un nuevo y espectacular brillo que, además, llegará a muchas más calles. Medirá 3,5 kilómetros e irá desde Independencia, hasta Gran Vía y Fernando el Católico.

Pero, serán más las zonas que se iluminen. Paseo de Sagasta o la calle San Pablo (en el Gancho) este año también se vestirán con una brillante decoración. Además, habrá nuevos elementos colocados por la ciudad, uno de ellos será una gran estructura de luces en el parque Grande José Antonio Labordeta.

Dos grandes figuras de led se colocarán en el acceso al parque, en el puente de los Cantautores. Según los pliegos, podrían ser recreaciones de ángeles o similar y cuestan 50.000 euros.

Así el parque será uno de los grandes atractivos del encendido, donde también se volverá a celebrar el mercadillo 'Gourmet' tras el éxito del año pasado. Sin embargo, no lo hará 'Luzir', el festival que recreaba cuentos navideños.

El decorado brillará hasta el 6 de enero. Será con el roscón y los Reyes Magos cuando se vuelva a despedir la Navidad hasta finales de 2026.

De hecho, el broche de oro será con la gran Cabalgata de Reyes que este año trae también novedades. Habrá nueva decoración para el desfile, como el gran árbol de la mirra -de 3 metros de altura- que vestirá la carroza de Melchor por 7.865 euros (IVA incluido).

Presupuesto

Este año, el presupuesto total estimado para la decoración navideña asciende a 1.197.486,18 euros. En comparación con la iluminación del año pasado son unos 450.000 euros más que los inicialmente previstos el año pasado (que fueron 750.000 euros). Aunque finalmente, ese presupuesto se amplió y se destinaron 1.300.000 euros en luces navideñas.

Esos 1.197.486,18 euros de este año están divididos en tres lotes. El primero, dotado con 1.075.895,70 euros, comprende la instalación de alumbrado navideño con motivos singulares, así como el montaje y desmontaje del gran árbol de Navidad que cada año se sitúa en la plaza de Basilio Paraíso.

El segundo lote, valorado en 112.530 euros, se destina a motivos navideños individuales en 3D colocados sobre el suelo. Por último, el tercer lote, con un presupuesto de 9.060,48 euros, cubrirá la asistencia técnica necesaria para supervisar y coordinar los trabajos de montaje y desmontaje del alumbrado.