La alcaldesa Natalia Chueca tilda de "ejemplar" la dimisión de Mazón: "Otros siguen pese a sus graves errores"

Una decisión "ejemplar" y "responsable" ha sido la dimisión de Mazón, ahora expresidente de la Generalitat Valenciana, según la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. Lo ha asegurado así esta misma mañana, en respuesta a los medios, tras conocerse la decisión del político, apenas cinco días después del Funeral de Estado.

El todavía jefe del Consell ha declarado este lunes "no poder más", anunciando que ha llegado el momento "de reconocer errores" que le acompañarán "toda la vida". No ha aclarado en su comparecencia si mantendrá el acta de diputado en Les Corts Valencianes. Sin embargo, fuentes consultadas por EL ESPAÑOL confirman que mantendrá el escaño en el parlamento autonómico y, por tanto, el aforamiento.

Una decisión personal que, según Natalia Chueca, ha dado el político "tras valorar qué es lo mejor para Valencia".

Asimismo, ha respaldado que la decisión de Mazón se ha dado "en el que él ha considerado el mejor momento para dar un paso a un lado, tras valorar el estado de recuperación la Comunidad". Algo que, además, "debería ser un ejemplo para otros gobernantes y políticos que siguen en su cargo pese a los graves errores cometidos".

Ha acusado así a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a quien le ha recriminado "no dimitir" tras los fallos detectados en las pulseras antimaltrato "que callaron durante meses". También ha señalado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien, según la regidora, "está sentado en el banquillo provocando una degradación institucional muy importante".