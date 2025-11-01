Javitxu, uno de 'Los 6 de Zaragoza', sobre sus compañeros encarcelados: "No vamos a parar de exigir su libertad"

Javitxu, uno de los seis de Zaragoza, a la izquierda del portavoz de la plataforma de la Plataforma Libertad 6 de Zaragoza, Pablo Rochela. E.E Zaragoza

Javitxu, uno de los integrantes de 'Los 6 de Zaragoza', ha denunciado este sábado, durante la manifestación convocada en la ciudad, que todavía quedan "dos compañeros en prisión" por los que, asegura, "todavía se sigue luchando y reivindicando".

Asimismo ha agradecido a los colectivos, grupos políticos y plataformas implicadas que "de un modo u otro han colaborado a que se haya conseguido el indulto de dos de los encarcelados". Toda una "victoria" que asegura que "hay que celebrar" pero con el foco puesto en los que "todavía" siguen en prisión.

La Plataforma 'Libertad 6 de Zaragoza', a través de su portavoz, Pablo Rochela, ha denunciado el "trato desigual" tras conceder el indulto a dos de los seis jóvenes condenados en el mismo caso, "mientras otros dos permanecen en prisión".

Situación "incomprensible"

Afirmaba que se trata de una situación "incomprensible y profundamente injusta", motivo por el cual este sábado han salido a las calles de Zaragoza a reivindicar. Decenas de personas han partido desde la plaza del Portillo hacia la plaza del Pilar para "exigir la libertad total e inmediata" de los otros dos jóvenes que siguen en prisión.

Rochela ha asegurado que el Gobierno "tiene la capacidad de poner fin a esta situación", y ha acusado al Ejecutivo de coalición de intentar "silenciar la respuesta popular" generada en torno al caso.

Imágenes de la manifestación, este sábado, en Zaragoza. E.E Zaragoza

La plataforma, que agrupa a familiares, amigos y organizaciones solidarias, reclama además la derogación completa de la Ley Mordaza, una reforma "no punitiva del Código Penal" y el "fin de las infiltraciones policiales" en movimientos sociales.

Imad M. B. es uno de los jóvenes que continúa en prisión, quien, según Rochela, sufre un "delicado estado de salud mental". En este sentido, ha denunciado que "no hay información oficial sobre su posible tratamiento o traslado" y que "la incertidumbre se mantiene".

La ministra Irene Montero, en la manifestación de este sábado. E.E Zaragoza

"Mientras no haya respuestas ni libertad, seguiremos movilizándonos. La victoria de los indultos es parcial, pero demuestra que la movilización popular funciona", ha concluido Javitxu.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, presente en la manifestación, ha denunciado también la situación que sufren dos de los seis de Zaragoza por hechos que "no debieron ser criminalizados". "Estamos aquí para reclamar algo que una democracia sana no debería tener que reclamarse: la libertad de presos políticos"

Montero ha añadido que la defensa del antifascismo forma parte de la base de la democracia. "Ser antifascista no es un delito. Por eso estamos dando apoyo a los Seis de Zaragoza: dos ya han sido indultados, pero aún enfrentan penas económicas desproporcionadas por haber defendido la democracia frente a la extrema derecha y los fascistas", ha reclamado.