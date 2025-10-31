Declaran en ruina un edificio de El Tubo de Zaragoza tras un desprendimiento y cierran la terraza del Plata (Kenbo)

El Ayuntamiento de Zaragoza ha declarado en ruina el edificio situado en el número 12-14 de la calle de los Estébanes, en pleno Tubo.

La medida, han informado desde el área de Urbanismo, se ha tomado tras detectarse a media tarde de este viernes el desprendimiento de la fachada trasera de dicho edificio, que no está habitado, y que da a la terraza de hostelería Libertad 6. Como consecuencia, tendrán que cerrarse dos de las terrazas más famosas de esta céntrica zona de tapas.

Los trabajadores municipales de Urbanismo y los Bomberos de Zaragoza han estado toda la tarde analizando la situación. En concreto, los técnicos de inspección urbanística han informado de que el colapso de la fachada trasera ha provocado que los forjados hayan quedado sin apoyo, lo que compromete la estabilidad del inmueble.

Tramo cortado en la calle de los Estébanes entre la calle de Ossau y Bodegas Almau. Ayuntamiento de Zaragoza

"Hay un riesgo estructural que podría provocar un colapso en el resto de la edificación", ha confirmado el gerente de Urbanismo, Miguel Ángel Abadía.

El edificio, que ya estaba apuntalado por la propiedad, se extiende hacia el fondo colindando en su fachada trasera con la Terraza Libertad -donde se ha producido el desprendimiento- y en su fachada lateral colindando con El Plata -la actual discoteca Kenbo- y su terraza.

Con todo ello, una vez analizada la situación por los técnicos, y valorado con el consejero de Urbanismo, que ha mantenido informada en todo momento a la alcaldesa de Zaragoza, se ha considerado que lo más adecuado y responsable, para garantizar la seguridad de una zona tan concurrida en el centro de la ciudad y por prevención, es ordenar el cierre de un tramo de la calle Estébanes (entre calle Ossau y la Bodega Estébanes), lo que implica el cierre temporal de las terrazas de hostelería que hay en ese tramo, así como el cierre temporal de la actividad tanto de la Terraza Libertad como del local y la terraza del Plata.

El edificio deberá ser apuntalado y después demolido para garantizar su estabilidad. Durante ese tiempo, las medidas preventivas de seguridad y cierre de establecimientos se mantendrán.

Desde el Ayuntamiento, aún lamentando los inconvenientes que la situación pueda ocasionar a ciudadanos y hosteleros, recuerdan que el principal bien a proteger es la seguridad de las personas y con ese criterio de prevención y responsabilidad se ha decidido actuar.

Según ha avanzado Abadía, mañana sábado acudirán para tomar más medidas en el tramo cortado y el lunes comenzarán con las tareas de apuntalamiento preventivo para, posteriormente, iniciar su demolición. "Hablar de plazos es muy atrevido. Hay que meterse en el edificio y ver cuál es la respuesta de la estructura", ha comentado.

Comunicado urgente

La situación ha obligado a la discoteca Kenbo a lanzar un comunicado urgente en sus redes sociales confirmando que por motivos ajenos se veían obligados a cerrar durante la noche de hoy, que coincidía con la celebración de Halloween, y durante todo este fin de semana.

"Debido a incidencias que están afectando a la zona de El Tubo, el Ayuntamiento ha solicitado el cierre temporal de varios locales, incluido el nuestro, por motivos de seguridad", continúan.

En el escrito lamentan profundamente las molestias ocasionadas y piden la comprensión y apoyo de sus clientes. Además, avanzan que el importe íntegro de las entradas será devuelto automáticamente a través del mismo método de compra.

"Esperamos poder reabrir muy pronto y volver a recibiros como siempre", concluyen.