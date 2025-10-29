Zaragoza estudiará el vandalismo de grafitis en equipamientos municipales: el coste alcanza los 18.148 euros

Los grafiteros no dan tregua en Zaragoza. Fachadas, bancos, garajes... se ponga donde se ponga la mirada siempre -por pequeño que sea- aparece alguno. El problema está cuando, este 'arte urbano', utiliza de lienzo edificios tales como la SEO o en el pabellón de Aragón de la Expo 2008.

Para hacer frente a este tipo de vandalismo, el Ayuntamiento de Zaragoza, a través del Servicio de Limpieza Pública y Recogida de Residuos -integrado en la Oficina de Infraestructura Verde, Limpieza Pública y Economía Circular-, ha iniciado y sacado a licitación un servicio destinado al "Estudio, análisis y evaluación de las pintadas y grafitis que afectan a los equipamientos municipales".

El objetivo principal de esta actuación es disponer de un diagnóstico preciso y actualizado de las zonas y equipamientos más afectados por el vandalismo gráfico en la ciudad. Este estudio permitirá identificar patrones, tipologías y recurrencias de las pintadas, con el fin de optimizar los recursos del contrato de limpieza viaria y recogida de residuos y diseñar medidas preventivas y correctivas más eficaces.

El contrato, de tipo servicio menor, cuenta con un valor estimado de 18.148 euros (con IVA) y un plazo de ejecución de 45 días a partir de la adjudicación. La contratación se tramitará de forma ordinaria, conforme a lo establecido en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y la normativa autonómica y municipal aplicable.

Además, el estudio se desarrollará en coordinación con la Policía Local de Zaragoza, con el propósito de identificar responsabilidades de los autores de los grafitis, especialmente en casos de reincidencia.

Desde el Servicio de Limpieza Pública y Recogida de Residuos se destaca que el gasto resulta necesario, conveniente y oportuno ante la creciente incidencia del vandalismo urbano y la disponibilidad presupuestaria para este tipo de actuaciones técnicas y de planificación. La iniciativa no solo busca mejorar la imagen de los espacios públicos, sino también fomentar el uso responsable y el cuidado del patrimonio municipal.

El estudio se desarrollará en los equipamientos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza, seleccionados durante la fase de estudio por el Servicio de Limpieza Pública y Gestión de Residuos. Algunos serán de "carácter obligatorio" y otros adicionales en los que el adjudicatario puede proponer alguna mejora.