La novedosa forma de pago que tendrán los buses de Zaragoza: una tarjeta virtual para pasar saldo a otros usuarios

El Ayuntamiento ya ha sacado a licitación el megacontrato del bus urbano de Zaragoza, que alcanza el 1.188.886.054 de euros para 10 años. Un contrato en el que se imponen, como base, una serie de requisitos que tendrán que cumplir las empresas interesadas. Como, por ejemplo, las nuevas formas de pago a las que tendrá que hacer frente la nueva concesionaria.

Ejemplo de ello, y así se señala en los pliegos, será el cambio a una tarjeta 'anónima' (por ahora no tiene nombre) que tendrá que sustituir a la actual en plazo de 3 años desde que se adjudique la contrata. Sobre cómo y cuándo se tendrán que cambiar por unas nuevas, de momento solo se señala que se tendrá que hacer en el momento de recarga y que el saldo que haya podido quedar en la anterior se trasladará a la 'anónima'.

Más novedades. Además de la nueva tarjeta, la concesionaria deberá ofrecer a los usuarios la opción de virtualizar los títulos del transporte. No será necesaria una aplicación, puesto que los abonos aparecerán directamente en el Google Wallet o Apple Pay. Este sistema de pago deberá estar en marcha en 2028 (un año después de adjudicarse la contrata).

Otras ventajas virtuales

Esta virtualización supondrá otras ventajas al usuario, además de la de poder pagar con el móvil. Por ejemplo, permitirá consultar los movimientos realizados o dar de baja una tarjeta.

Aunque quizás, lo más novedoso de todo lo que podrá ofrecer el nuevo método de pago será la posibilidad de intercambiar el saldo entre tarjetas de un dispositivo a otro. Es decir, que se podrá intercambiar dinero entre usuarios, en caso de necesitarse esta opción.

Eso sí, la virtualización de un titulo implicará la cancelación de la tarjeta física, de tal forma que solo haya un único abono (en cualquiera de las dos versiones). En cualquier caso, este cambio será reversible y podrá recuperarse el formato anterior si se desea.

En caso de no contrar con ningún tipo de tarjeta (multiviaje, de año o meses) ni dinero en efectivo, el usuario podrá pagar con tarjeta de crédito o débito EMV (con chip metálico). Y, es que, la concesionaria deberá instalar validadoras en los autobuses que permitan este método de pago, tan demandado por los ciudadanos durante años.