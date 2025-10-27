Multas de hasta 3.000 euros en Zaragoza por malas conductas en la vía pública: así es la nueva campaña de limpieza

'Invertimos 65 millones para mantener nuestras calles limpias, no ensucies lo que limpiamos entre todos'. Bajo este lema ha lanzado el Ayuntamiento de Zaragoza una nueva campaña de sensibilización ciudadana sobre limpieza y convivencia que pretende reforzar la implicación de todos los ciudadanos con el cuidado del espacio público.

Esta campaña combina acciones informativas, pedagógicas y de control, tal y como lo han anunciado esta mañana el concejal de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, y la concejala de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes.

Ambos han justificado esta acción municipal a dar respuesta a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, que es la limpieza, según el último Barómetro Municipal. "La campaña pretende recordar que mantener a Zaragoza limpia es una tarea colectiva que requiere de la implicación de toda la sociedad y el compromiso diario de cada ciudadano", ha señalado Lorén.

Más de 65 millones

Por su parte, la consejera Gaudes ha resaltado que el "Ayuntamiento destina cada año más de 65 millones de euros al servicio de limpieza viaria, una inversión para el mantenimiento de los espacios públicos y la atención a incidencias, pero que debe complementarse con la colaboración ciudadana y el cumplimiento de las normas de convivencia".

Ambos concejales han destacado que la limpieza, realizada por la contrata municipal FCC, es un reflejo del orgullo de pertenencia a una ciudad que quiere ser cada día mejor y ha señalado que "Zaragoza es una ciudad que se esfuerza y que mejora, pero ese esfuerzo necesita del compromiso de todos".

En este sentido, Gaudes ha añadido que "no existe un servicio de limpieza suficiente si no va acompañado de una ciudadanía implicada y responsable. Invertimos mucho en mantener las calles y los parques en buen estado, pero el éxito de ese esfuerzo depende de que todos asumamos que el espacio público es de todos".

La campaña se desplegará a través de diferentes acciones complementarias. Por un lado, la vertiente de sensibilización, con materiales gráficos y audiovisuales que invitan a cuidar el entorno, se dirigirá tanto al tejido social como a las asociaciones vecinales, comercios y particulares.

Los mensajes se difundirán en varios idiomas para llegar a toda la población residente en la capital aragonesa, destacando que la diversidad de la ciudad es una fortaleza y que la convivencia se construye sobre el respeto común a las normas.

Charlas y talleres

Por otro lado, se organizarán charlas, talleres y encuentros participativos con vecinos, colectivos y entidades sociales en los que se abordarán las claves de la limpieza urbana, el uso correcto de los servicios públicos y la importancia de conocer las ordenanzas municipales como marco de convivencia.

Asimismo, el cuerpo de Voluntarios del Ayuntamiento de Zaragoza, perteneciente a la consejería de Participación Ciudadana, también participará en esta campaña, comunicando esta actuación a los establecimientos comerciales y hosteleros de la ciudad.

El consejero Lorén ha recordado que el desconocimiento de las ordenanzas no exime de su cumplimiento y que estas no deben entenderse como un catálogo de sanciones, sino como una guía de comportamiento cívico que busca garantizar que la libertad de unos no invada ni perjudique la de otros.

En este sentido, la Ordenanza de Limpieza aprobada en 2023 establece un marco claro que regula comportamientos cotidianos y que será reforzado con la vigilancia de la Policía Local, que incrementará su presencia en barrios y zonas con mayor afluencia para garantizar el cumplimiento de la normativa. El objetivo es prevenir, informar y sensibilizar, pero también actuar ante las conductas incívicas que deterioran la imagen y la convivencia en la ciudad.

Algunos de los ejemplos que se van a vigilar especialmente:

Abandono de muebles o enseres voluminosos en la vía pública sin avisar al 010.

Depositar basuras fuera del horario o fuera de los contenedores: sanción de hasta 750 euros.

No recoger los excrementos de los perros: sanción de hasta 750 euros.

No llevar recipiente con agua y vinagre para limpiar orines: sanción de hasta 750 euros.

Realizar necesidades fisiológicas o escupir en la calle: sanción de hasta 750 euros.

Realizar grafitis en bienes de interés cultural: sanción de hasta 3.000 euros.

Rebuscar en los contenedores: sanción de hasta 750 euros.

Tirar colillas al suelo está sancionado también con hasta 750 euros.

El consejero de Presidencia ha subrayado que esta campaña es un ejemplo de cómo la libertad y la responsabilidad deben ir siempre de la mano. "Vivimos en una sociedad libre, y precisamente por eso debemos ejercer esa libertad con responsabilidad y respeto hacia los demás. La limpieza no es solo una cuestión estética, es una muestra de convivencia y compromiso ciudadano. La verdadera libertad se expresa cuando uno actúa sabiendo que sus actos tienen consecuencias sobre la vida de los demás. Ser libre es también ser responsable", ha asegurado.

Esta acción municipal se enmarca en una estrategia más amplia de escucha activa y participación ciudadana que se irá trasladando a los diferentes barrios de la ciudad. El Ayuntamiento ha mantenido encuentros y consultas con asociaciones, entidades sociales y vecinos para recoger sus inquietudes en torno a la limpieza y el mantenimiento urbano. De ese proceso participativo se desprende la necesidad de reforzar la colaboración y mejorar los canales de comunicación entre ciudadanía y administración.

No obstante, desde el Ayuntamiento de Zaragoza invita a utilizar el portal de Quejas y Sugerencias disponible en la web municipal, una herramienta directa que permite trasladar incidencias incluyendo incluso fotografías, garantizando una respuesta más rápida y eficaz.