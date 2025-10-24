Zaragoza aprueba los pliegos del bus: serán 1.188.886.054 euros de presupuesto para 10 años

Uno de los buses de Zaragoza, en el paseo de la Independencia E. E.

Los pliegos tienen un margen de crecimiento de hasta 15 millones de kilómetros.

Ya es oficial. El contrato más importante de autobús urbano de Zaragoza ya ha visto la luz. Lo hace con un presupuesto base de licitación de 1.188.886.054 euros para los próximos 10 años, aunque podría prolongarse otros 5 más.

En el caso del primer ejercicio (que será el 2027) el presupuesto se ha fijado ya en 100.025.616 euros. Las ofertas que se presenten podrían modificar estas cantidades a la baja.

Así lo ha anunciado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, esta mañana junto a la concejala de Movilidad, Tatiana Gaudes. Ha confirmado que el contrato tendrá un crecimiento de 15 millones de kilómetros, además de asegurar que el contrato ya nace con 14% de kilómetros previstos.

