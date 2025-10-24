Nupzial 2025 abre sus puertas en el Palacio de Congresos: "Están todos los sectores que rodean el mundo de las bodas"

Para los novios hay una cita imprescindible en el calendario: NUPZIAL. El Salón de Bodas, Eventos y Celebraciones ha abierto sus puertas este viernes en el Palacio de Congresos de Zaragoza.

El cambio de ubicación es una de las grandes novedades de este año, cuando se celebra la 21º edición. La feria se acerca al corazón de la ciudad para mejorar la accesibilidad y "ofrecer una experiencia más cómoda tanto a expositores como a visitantes".

Jorge Villarroya, presidente de la Feria de Zaragoza ha reconocido que el lugar ha sido "el mejor espacio expositivo" para la feria nupcial. "Este año hay más expositores que nunca, hemos recuperado muchos antiguos y han llegado varios nuevos", ha afirmado Villarroya.

Son más de 70 marcas expositoras las que participan en esta edición, un 11% más que en 2024. Además, un 29% de los expositores regresan tras una edición de ausencia, consolidando a la feria como referente del sector nupcial en Aragón y el norte de España.

El salón reúne a los principales profesionales de la fotografía, moda nupcial, joyería, viajes, restauración, decoración y organización de eventos. Están representados "todos los sectores que rodean el mundo de las bodas". También participan empresas audiovisuales que muestran las últimas tendencias, como las celebraciones temáticas.

Una de las propuestas más originales para 'bodas temáticas' en NUPZIAL 2025. E.E

Entre los expositores destacan firmas reconocidas junto a nuevas incorporaciones que aportan frescura, creatividad y una visión renovada. El resultado es una oferta diversa y actual, que combina la experiencia de los grandes referentes con la innovación de las propuestas más jóvenes.

Entre las firmas más fieles a la cita se encuentra Alejandro Moda, marca especializada en traje de caballero. "Ni me acuerdo los años que llevamos participando", reconoce Vanessa Til, responsable de comunicación y marketing de Alejandro Moda. La feria "es una gran oportunidad para los novios", pueden coger ideas de todo y "encontrar alguna que otra oferta especial".

Una pareja en NUPZIAL 2025 E.E

Uno de los grandes atractivos son los desfiles de moda nupcial, que se celebran hoy viernes a las 19.00, el sábado a las 12.30 y 19.00, y el domingo a las 12.30. Diseñadores y ateliers presentan en pasarela sus nuevas colecciones para 2026.

Para poder acudir tanto a los desfiles como a la feria misma es necesario comprar la entrada que ronda los 12 euros en la misma web de Feria Zaragoza.

También regresa la tradicional “Lluvia de Regalos”, en la que los visitantes que adquieran su entrada con registro o formen parte del Club Nupzial pueden participar en sorteos de experiencias, sesiones de fotos, viajes, joyas y otros premios ofrecidos por las marcas expositoras.

NUPZIAL ofrece un recorrido completo por el universo de las celebraciones. Una cita que combina moda, inspiración y planificación, pensada para acompañar a quienes comienzan a escribir su historia de amor.