El precio de la vivienda se duplica en uno de los barrios con más futuro de Zaragoza: "Superamos ya los 220.000 euros"

Arcosur, el barrio más joven y con mayor proyección de Zaragoza, se ha consolidado como una de las zonas más dinámicas del mercado inmobiliario de la ciudad. Desde que se iniciaron las primeras promociones en 2012, el precio medio del metro cuadrado ha pasado de 1.300 a 2.200 euros, duplicando su valor en apenas una década.

Así lo explica a este diario Antonio Calvo, agente de propiedad inmobiliaria en Zaragoza, quien señala que en los inicios una vivienda media de 100 metros cuadrados costaba unos "130.000 euros". Durante varios años el precio se mantuvo "estable" y llegó a 2020 rozando los 1.500 euros el metro cuadrado.

A raíz de la pandemia fue cuando la cosa comenzó a cambiar en la zona. "A partir de ese año las subidas han sido mucho más notables", asegura Calvo.

El 'boom'

El experto detalla que entre 2020 y 2023 se dio el 'boom', cuando el valor medio se incrementó hasta los 1.800 euros el metro cuadrado. En la actualidad, se han alcanzado ya los 2.200 euros. "Las viviendas más próximas a la zona de Rosales del Canal son más caras, probablemente por la influencia de Montecanal y la proximidad a áreas ya consolidadas", apunta.

Una tendencia al alza que, tal y como lo ve Calvo, podría seguir acentuándose durante los años que están por venir. Sobre todo, tras el reciente anuncio de las instituciones en este barrio. El Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza e Ibercaja impulsarán la mayor operación urbanística en toda la capital aragonesa desde que se inició el desarrollo de Arcosur.

Se trata de la construcción de unas 17.000 viviendas en los próximos 10 años, la mayoría de protección oficial. Unos pasos que, no solo culminan la expansión de Zaragoza hacia el sur, sino que "marcan lo que está por venir en el barrio".

La previsión

"La previsión es que con este nuevo impulso, los precios seguirán subiendo en los próximos años", señala Calvo. "Si alguien está pensando en comprar, debería hacerlo cuanto antes, porque ocurrirá lo mismo que pasó en Rosales del Canal: al principio los precios eran contenidos y ahora están ya en torno a los 2.500 o 2.600 euros el metro", recomienda.

Los expertos, de hecho, aseguran que en tan solo 5 años Arcosur será "completamente distinto". De hecho, lo asemejan a lo que sucedió en Valdespartera: "Fue un proceso de construcción muy rápido. El impulso comenzó en 2012 y en tan solo seis años ya se convirtió en un gran barrio", recuerda Calvo.

Hecho que lleva a preguntarse otro tipo de pasos a dar desde el Gobierno, como la movilidad de la que se deberá dotar al barrio tras la llegada de miles de nuevos vecinos. "Está claro que tienen que poner medios de transporte para poder absorber de manera adecuada la cantidad de nuevos habitantes con los que contará el barrio", asegura Calvo. Y, lo que más viable resulta para los expertos es "ampliar el tranvía", puesto que se posiciona como la opción "más barata y viable".

Con una demanda creciente, nuevos servicios (como el futuro nuevo centro de salud) y un plan de desarrollo a largo plazo, Arcosur se consolida como uno de los barrios con más futuro de Zaragoza, tanto para los compradores que buscan vivienda como para los inversores que apuestan por la revalorización del suelo urbano.