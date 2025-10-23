La plaza del Pilar abarrotada por el jubileo: más de 7.500 personas y una peregrinación desde 65 centros escolares

La plaza del Pilar con miles de estudiantes por el jubileo de la Educación. E.E

Más de 7.500 personas, entre estudiantes, profesores y personal de numerosos colegios de la archidiócesis, se han reunido esta mañana en la plaza del Pilar. La Archidiócesis de Zaragoza ha celebrado el Jubileo del mundo de la Educación con un evento muy especial.

"La jornada ha empezado en los colegios, de allí hemos ido a la parroquia, y con otros 6 centros hemos comenzado la peregrinación hacia la plaza", ha explicado Marta, profesora del colegio Agustín Gericó. Miles de zaragozanos han peregrinado para "simbolizar la unidad de la Iglesia Católica".

El obispo de Zaragoza, don Carlos Escribano comenzó "a prepararlo hace un par de meses", como una actividad interesante "para celebrar el sínodo en la ciudad". El objetivo de la celebración es que los jóvenes sean "signo de esperanza en el contexto actual y se sientan enviados para construir una sociedad mejor".

Don Carlos Escribano, obispo de Zaragoza. E.E

Han participado unos 65 colegios, y después de la peregrinación a la plaza y rezar ante la Virgen del Pilar, los estudiantes se han concentrado alrededor de un pequeño escenario. Un video, una cantante de rap y un par de testimonios de jóvenes católicos han dado forma a la jornada.

El presidente de Escuelas Católicas de Aragón, José Luis Sanpériz ha reconocido que con este acto dicen "alto y claro que la religión tiene sentido", a la vez que se "muestra e impulsa la dimensión espiritual de la persona" dando a conocer también "referentes católicos para los jóvenes".

La plaza del Pilar durante la celebración del jubileo de la Educación. E.E

Sofía, maestra en el centro San Valero ha reconocido que este encuentro es "una manera muy bonita de animar a los chicos a que sigan con su fe".

Opinión que compartía Sor Rocio, una monja argentina que acompañaba a los alumnos del colegio Pompiliano: "La juventud siempre es un momento de búsqueda y de algún modo necesitan conectar con lo espiritual, la fe se contagia, y no hay mejor testimonio para un joven que otro joven", ha explicado.

Sor Rocío, en la plaza del Pilar celebrando el jubileo. E.E

Entre la multitud, algunos jóvenes se mostraban confundidos. "No sé muy bien qué hacemos aquí", ha comentado uno a lo que su compañera ha añadido: "está 'guay' porque nos saltamos clase".

También había estudiantes que disfrutaban del encuentro: "Esto no lo he visto nunca y es bonito que estemos todos aquí en nombre de Cristo", ha afirmado un adolescente de 14 años. "Como el jubileo es todo el año, yo fui a Roma, pero que se haga también aquí me parece muy chulo y original", ha reconocido otra alumna de bachillerato.

Dos estudiantes de bachillerato en la plaza del Pilar. E.E

A las 12.00 ya estaban concentrados en la plaza todos los colegios y el presentador ha dado paso a un video sobre la fe, la Iglesia y la esperanza. En el escenario ha actuado la rapera Aisha, finalista en los Catholic Music Awards 2025 en Roma y conocida por sus letras de amor a Dios.

También han hablado dos jóvenes universitarios, quienes a través de su experiencia querían "animar a los chicos a fundamentar su esperanza en Dios". Después, estaba previsto que el Arzobispo de Zaragoza dirigiera unas palabras a los peregrinos reunidos.