El descuido de una empresa obliga a talar un árbol en pleno centro de Zaragoza: "Había riesgo de caída inminente"

Los trabajos de reparación de una avería de gas en pleno centro de Zaragoza han destrozado un árbol municipal. Concretamente, las obras privadas han tenido lugar en el número 25 de la calle María de Ric (esquina con San Vicente Mártir).

Así lo han dado a conocer los técnicos de Infraestructuras del Ayuntamiento, quienes han señalado que los trabajos han afectado "gravemente" al ejemplar.

Los hechos se han provocado por una reparación privada para solucionar una avería de gas. "La empresa encargada no ha protegido el arbolado", denuncian desde el Consistorio.

Entre los daños causados, las raíces han sido seccionadas completamente de la zanja, lo que ha dejado totalmente desestabilizado el árbol. "Había un riesgo de caída inminente", detallan.

Tras conocer los hechos, los técnicos de Parques y Jardines han solicitado la intervención de Policía Local para que se persone en la obra y comunique a la empresa el incumplimiento de las ordenanzas municipales de protección del arbolado urbano, levantando atestado. El Ayuntamiento hará la correspondiente reclamación a la empresa por la pérdida patrimonial que supone este ejemplar.

Asimismo, fuentes municipales aseguran que ha sido necesario pedir apoyo de los Bomberos de Zaragoza para realizar el apeo urgente del árbol, ya que no se podía esperar hasta este jueves -para hacerlo con las contratas municipales- debido a la "peligrosa" situación en la que ha quedado el ejemplar.