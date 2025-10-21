La Sala López seguirá dando conciertos "muchos años más" aunque el local se venda por 720.000 euros

El ocio nocturno de Zaragoza ha sido protagonista de varios titulares esta mañana. Además de los posibles cierres provisionales de Babia y Tal y Cual, dos de los locales más populares en la Zona, la noticia de que la Sala López se ponía a la venta en el portal inmobiliario Idealista ha sido una de las más comentadas.

Durante más de una década, este espacio ha sido un referente indiscutible para los amantes de la música en directo, atrayendo a artistas nacionales e internacionales y consolidando una clientela fiel. Su ubicación, en pleno corazón de la ciudad y a pocos minutos de la Basílica del Pilar, refuerza su valor como inmueble de prestigio.

Y, ahora, este templo de la fiesta y la cultura zaragozana busca nuevo propietario. Pero que no cunda el pánico porque únicamente se vende la propiedad del local, que ocupa unos 550 metros cuadrados. Concretamente, la discoteca está a la venta por 720.000 euros.

Así lo han decidido los herederos de José Luis Yzuel, anterior propietario. No obstante, cabe resaltar en este punto que toda la parte productiva del local (lo que vienen a ser los eventos y conciertos) están gestionados una empresa independiente, Global Hostelería, quienes seguirán al frente de esta tarea, por lo menos, mientras siga vigente el contrato (que tiene de duración hasta 2031).

Esto quiere decir que, pese a que ahora los dueños de la Sala López serán otros, los conciertos programados para este año y los que vienen siguen en pie, puesto que la gestora sigue siendo la misma.

Detalles del local

"Local de prestigio en el panorama musical nacional, con clientela fiel y reconocimiento como punto clave en la agenda cultural zaragozana. Gran potencial de negocio, perfecto para continuar con la actividad de sala de conciertos discoteca, como para reconvertir en otro proyecto", proponen en la descripción del inmueble. Popularidad y ubicación, a pocos minutos del Pilar, que le han llevado a tasarse en más de medio millón de euros.

El local cuenta con 550 metros cuadrados útiles y con licencia de actividad de discoteca (Grupo 3). El aforo máximo es de 470 personas en la zona principal y 40 en la cafetería, cuenta con escenario, cabina de DJ, guardarropa, almacén y zona office. Todo ello dentro de un recinto insonorizado y acondicionado para eventos musicales, actuaciones o nuevas propuestas de ocio.

La Sala López se ofrece tanto para continuar con su actividad habitual como para reconvertirse en otro tipo de negocio cultural o de entretenimiento. Independientemente de que se continúe o no bajo el nombre de Sala López, los eventos continuarán.